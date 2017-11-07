Посольство РФ в Эстонии об арестованном гражданине России: наши консулы готовы оказать поддержку

7 ноября Государственная прокуратура Эстонии официально уведомила Посольство России в Таллинне о том, что 4 ноября при попытке выезда из Эстонии в Россию был задержан 20-летний гражданин Российской Федерации, сообщает пресс-атташе посольства РФ в Эстонии Денис Мосюков.

Постановлением Харьюского уездного суда от 6 ноября он был помещен под арест. Возбуждено уголовное дело по статье 233 ”Ненасильственные действия иностранца, направленные против Эстонской Республики” и статье 216 ”Подготовка компьютерного преступления”.

Российские дипломатические учреждения в Эстонии внимательно следят за развитием ситуации, информирует пресс-атташе. Наши консулы готовы оказать поддержку арестованному гражданину России, как только от него поступит соответствующее обращение.