18.06.2018, 11:02

Посольство РФ упрекнуло Криштафовича в том, что он потешается на тему нацизма

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rus.delfi.ee
EST
Vene demokraatia sõbrad süütasid täna küünlad Boriss Nemtsovi mälestuseks.
Jevgeni KrištafovitšFoto: Karli Saul

Общественный деятель Евгений Криштафович прокомментировал один из постов посольства России в Эстонии. Посольство опубликовало комментарий замдиректора представителя МИД России в связи с принятием в Эстонии т.н. ”списка Магнитского”. В одном из комментариев посольство РФ упрекнуло Криштафовича в том, что он потешается на тему нацизма.

”Ваши потуги по отработке британских установок на тему уравнивания России и Рейха лишь подтверждают плоскость и примитивность мышления. Потешаясь на тему нацизма, помните, что если бы не советский воин, в лучшем случае вы были бы абажуром, в худшем — мылом”, — обратилось в Facebook посольство РФ к Криштафовичу.

Как рассказал Delfi Криштафович, некоторые комментарии посольства исчезли через день. ”Я попросил их выдать мне удостоверение русофоба. Мы обсуждали эту тему. У них, видимо, был День России. Дурно праздновали, по-другому объяснить не могу их комментарии. Но там были и другие, на следующий день они стерли”, — прокомментировал Криштафович.

Он добавил, что не собирается делать каких-либо действий по поводу этих комментариев посольства. ”Просто констатация факта: это даже комментировать сложно. К заявлением посольства серьезно относиться нельзя. Что, мне к Марии Захаровой обратиться что ли?” — с сарказмом спрашивает Криштафович.

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”Обидно, что не выдали удостоверение русофоба. А все остальное, что делает посольство России в Эстонии, идет в фарватере внешней политики России. В стиле в Москвы сегодня”, — добавил Криштафович.

Портал Delfi связался с посольством РФ в Эстонии. На инфолинии попробовали соединить с пресс-аташе посольства, но он не взял трубку.

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