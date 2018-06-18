Посольство РФ упрекнуло Криштафовича в том, что он потешается на тему нацизма

Как рассказал Delfi Криштафович, некоторые комментарии посольства исчезли через день. ”Я попросил их выдать мне удостоверение русофоба. Мы обсуждали эту тему. У них, видимо, был День России. Дурно праздновали, по-другому объяснить не могу их комментарии. Но там были и другие, на следующий день они стерли”, — прокомментировал Криштафович.

Он добавил, что не собирается делать каких-либо действий по поводу этих комментариев посольства. ”Просто констатация факта: это даже комментировать сложно. К заявлением посольства серьезно относиться нельзя. Что, мне к Марии Захаровой обратиться что ли?” — с сарказмом спрашивает Криштафович.

”Обидно, что не выдали удостоверение русофоба. А все остальное, что делает посольство России в Эстонии, идет в фарватере внешней политики России. В стиле в Москвы сегодня”, — добавил Криштафович.

Портал Delfi связался с посольством РФ в Эстонии. На инфолинии попробовали соединить с пресс-аташе посольства, но он не взял трубку.