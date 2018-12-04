Посольство РФ о заявлении Рийгикогу в поддержку Украины: а как бы действовала Эстония, если бы аналогичный рейд произошел в их территориальных водах?

Приводим комментарий посольства в полном объеме:

Хорошо известно, как римский государственный деятель Марк Порций Катон Старший все речи в сенате независимо от их тематики заканчивал одной и той же фразой — ”Карфаген должен быть разрушен”, с чем он, собственно, и вошел в историю.

Лавры сего римлянина, похоже, не дают покоя ряду европейских и заокеанских политиков, с пеной у рта отстаивающих схожую формулировку в ее сегодняшнем варианте — во всем виновата Россия. Не важно, о чем идет речь — будь то выборы в США или референдум в Великобритании. Сказано, как отрублено — во всем виновата Россия и точка.

Это, к великому сожалению, относится и к тому, что мы наблюдаем сейчас в Эстонии. Последний пример — принятие 3 декабря с.г. Рийгикогу заявления по поводу инцидента в Керченском проливе, где звучат уже регулярно повторяющиеся фразы об ”агрессии” России против Украины, призывы к введению дополнительных санкций и т.п.

Поразительно, что ни слова не говорится о действиях тех, кто отдал преступный приказ кораблям ВМС Украины идти напролом в Керченский пролив, не реагировать на предупреждения и не останавливаться.