Посольство Финляндии установило мемориальную доску на здании управы Кесклинна

Посольство Финляндии в юбилейный, 100-й год существования Республики Финляндия открыло мемориальную доску на здании нынешней районной управы Кесклинна, где почти сто лет назад находилось посольство только что образовавшегося государства.

Установленная на фасаде дома по улице Нунне,18 доска напоминает, что в 1918-1923 годах здесь работало первое дипломатическое представительство Финляндии в Эстонии, сообщает Раэпресс.

Мемориальную доску открыли и.о.мэра Таллинна Таави Аас и посол Финляндии Киристи Наринен.

Мемориальная доска уже была открыта 1 мая на здании по ул. Лийвалайа,12, где действовали косульство и посольство Финляндии в 1990-1996 годах, а третью доску еще предстоит установить на здании по улице Сютисте, 12, где в 1969-1990 годах располагался консульский пункт Генерального консульства Финляндии в Ленинграде.