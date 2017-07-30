30.07.2017, 17:00

Посол США: одна из главных тем визита Пенса — председательство Эстонии в ЕС

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rus.delfi.ee
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USA suursaadik James D. Melville annab PPA peadirektor Elmar Vaherile üle ca 100 000 euro väärtuses seadmeid
USA suursaadik James D. Melville annab PPA peadirektor Elmar Vaherile üle ca 100 000 euro väärtuses seadmeidFoto: Karin Kaljuläte

В центре внимания во время визита вице-президента США Майка Пенса в Таллинн будут вопросы торговли и кибербезопасности, а также тема председательства Эстонии в ЕС, сообщает rus.err.ee.

Об этом в интервью "Актуальной камере" сообщил в воскресенье американский посол в Эстонии Джеймс Мелвилл.

"У нас также будет возможность поговорить о председательстве в Европейском союзе, которое сейчас перешло к Эстонии", — сказал посол.

По его словам, помимо торговли, экономики и кибербезопасности, будут обсуждаться и цифровые инновации, в которых Эстония добилась большого успеха.

Мелвилл добавил, что Эстония послала всему миру важный сигнал о том, насколько важно разделять бремя расходов и сотрудничать в сфере обороны

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