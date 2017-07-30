Посол США: одна из главных тем визита Пенса — председательство Эстонии в ЕС

В центре внимания во время визита вице-президента США Майка Пенса в Таллинн будут вопросы торговли и кибербезопасности, а также тема председательства Эстонии в ЕС, сообщает rus.err.ee.

Об этом в интервью "Актуальной камере" сообщил в воскресенье американский посол в Эстонии Джеймс Мелвилл.

"У нас также будет возможность поговорить о председательстве в Европейском союзе, которое сейчас перешло к Эстонии", — сказал посол.

По его словам, помимо торговли, экономики и кибербезопасности, будут обсуждаться и цифровые инновации, в которых Эстония добилась большого успеха.

Мелвилл добавил, что Эстония послала всему миру важный сигнал о том, насколько важно разделять бремя расходов и сотрудничать в сфере обороны