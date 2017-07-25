Посол США — Delfi: на время учений ”Запад” мы разместим по роте в каждой из стран Балтии

Посол Соединенных Штатов в Эстонии Джеймс Д. Мелвилл-младший говорит, что разделяет точку зрения Эстонии, что в общении с Россией демонстрация силы не является провокацией и что провокацией является демонстрация слабости.

"В воскресенье в Эстонию с визитом прибудет вице-президент Майк Пенс, чтобы подчеркнуть наши сильные и постоянно развивающиеся отношения. Начиная с восстановления независимости Эстонии и открытия посольства США на улице Кентманни, Америка и Эстония вместе работали во имя увеличения благосостояния и безопасности обеих стран. В 2004 году мы поприветствовали вступление Эстонии в НАТО и взяли на себя несокрушимые обязательства перед Прибалтийским регионом, показывающие, что нападение на одного члена НАТО является нападением на весь альянс. Эстония была рядом с нами в Ираке и Афганистане, и мы тоже стояли рядом с Эстонией”, — сказал Мелвилл-младший Delfi.

"Вице-президент Пенс встретится в Эстонии с премьер-министром Юри Ратасом, президентом Керсти Кальюлайд и генералом Рихо Террасом, а также еще некоторыми министрами. Визит призван подчеркнуть ведущую роль Эстонии в качестве председателя ЕС и сосредоточится на роли дигитальных инноваций в развитии Эстонии и Европы. Кроме того, вице-президент примет участие во встрече президента Эстонии Кальюлайд, президента Литвы Грибаускайте и президента Латвии Вейониса. Как на встрече с президентами стран Балтии на конференции по вопросам безопасности в Мюнхене в феврале, вице-президент Пенс подтвердит обещание президента Трампа стоять бок о бок с Европой сегодня и в любой другой день, ведь нас связывают общие высокие идеи: свобода, демократия, справедливость и правовые нормы”, — продолжил посол.

"После незаконной аннексии Крыма Россией США и НАТО отреагировали в считанные часы и обеспечили готовность Эстонии. Мы разделяем мнение, что при общении с Россией демонстрация силы не является провокацией и что провокацией является демонстрация слабости. Наши действия говорят больше, чем любые слова: НАТО разместил в Эстонии и других странах Балтии и Польше боевые группы размером с батальон. По этой причине мы разместим по роте в каждой из стран Балтии во время российских учений ”Запад”. И именно по этой причине мы продолжим сотрудничество с Эстонией и со всеми нашими союзниками по НАТО на земле, воде и воздухе, обеспечивая, чтобы наш оборонный альянс, союз, созданный на основании общих демократических ценностей, и дальше служил нерушимым бастионом свободы, коим он является уже почти 70 лет”, — подытожил Мелвилл-младший.