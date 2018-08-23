Посол РФ в Эстонии: требования стран Балтии о компенсации за "оккупацию" бесперспективны

"Неприемлем сам термин оккупации, считаем такого рода претензии бесперспективными", — сказал дипломат, комментируя инициативу министра юстиции Эстонии Урмаса Рейнсалу рассмотреть требование к России о компенсации ущерба за период "советской оккупации", передает ТАСС.

Петров обратил внимание на то, что Рейнсалу говорил об этом и в предыдущие годы. "Но предыдущий кабинет дистанцировался от такого рода инициатив, говоря о том, что это является личной инициативой и она не обсуждается", — отметил посол.

"Для нас этот вопрос закрыт навсегда, — подчеркнул дипломат. — И не хотелось, чтобы в будущем этот вопрос отравлял наши двусторонние отношения".

Литва, Латвия и Эстония три года назад подписали совместную декларацию о необходимости добиваться возмещения ущерба, якобы причиненного так называемой советской оккупацией. Во вторник министр юстиции Эстонии и его латвийский коллега Дзинтарс Расначс выпустили совместное заявление, в котором призвали помнить "период советской оккупации" и указали на возможность потребовать с РФ "как с правопреемника Советского Союза возмещения ущерба.