23.08.2018, 18:35

Посол РФ в Эстонии: требования стран Балтии о компенсации за "оккупацию" бесперспективны

 (25)
ИТАР-ТАСС
EST
Venemaa suursaadiku pressikonverents
Foto: Rauno Volmar

Вопрос о компенсации странам Балтии, в том числе Эстонии, за якобы имевшую место советскую оккупацию для России закрыт, сам термин неприемлем. Об этом заявил в четверг журналистам посол РФ в Эстонии Александр Петров в ходе видеомоста Москва — Таллин.

"Неприемлем сам термин оккупации, считаем такого рода претензии бесперспективными", — сказал дипломат, комментируя инициативу министра юстиции Эстонии Урмаса Рейнсалу рассмотреть требование к России о компенсации ущерба за период "советской оккупации", передает ТАСС.

Петров обратил внимание на то, что Рейнсалу говорил об этом и в предыдущие годы. "Но предыдущий кабинет дистанцировался от такого рода инициатив, говоря о том, что это является личной инициативой и она не обсуждается", — отметил посол.

"Для нас этот вопрос закрыт навсегда, — подчеркнул дипломат. — И не хотелось, чтобы в будущем этот вопрос отравлял наши двусторонние отношения".

Литва, Латвия и Эстония три года назад подписали совместную декларацию о необходимости добиваться возмещения ущерба, якобы причиненного так называемой советской оккупацией. Во вторник министр юстиции Эстонии и его латвийский коллега Дзинтарс Расначс выпустили совместное заявление, в котором призвали помнить "период советской оккупации" и указали на возможность потребовать с РФ "как с правопреемника Советского Союза возмещения ущерба.

Tallinn Hockey weekend
Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ


Посол РФ в Эстонии: требования стран Балтии о компенсации за "оккупацию" бесперспективны

23.08.2018
Вопрос о компенсации странам Балтии, в том числе Эстонии, за якобы имевшую место советскую оккупацию для России закрыт, сам термин неприемлем. Об этом заявил в четверг журналистам посол РФ в Эстонии Александр Петров в ходе видеомоста Москва — Таллин.
Подробнее





Таллиннские реформисты выступают за наличие большого флага в зале горсобрания. Кылварт говорит, что места нет

23.08.2018
В июне фракция Партии реформ Таллиннского горсобрания представила проект постановления о внесении в городской устав пункта о том, что в зале горсобрания на постоянной основе должен находиться большой флаг Эстонии.
Подробнее

Meeste Käekell Daniel Wellington Dapper Sheffield Rose Gold ...
219,- €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Blue/Gold
399,- €
371,07 €
-40% Esprit Naiste käekell ES106092002
151,20 €
90,72 €
Naiste käekell Daniel Wellington DW00100070
129,- €
-7% Naiste käekell Aegaon Tabula Rasa Blue/Gold
290,- €
269,70 €
-15% Meeste käekell Police G FORCE PL.14796JSU/02
159,- €
135,15 €

Смогла ли “Танцевальная волна — 2018” накрыть Таллинн? Впечатления от фестиваля

23.08.2018
22 августа на Певческом поле прошел фестиваль “Танцевальная волна”, на котором, по заверениям организаторов, выступили самые горячие артисты из России. Список выступающих, и правда, был достаточно интересен — Вера Брежнева, Serebro, Юлия Волкова, “Поднимаем Руки Вверх” и “Вирус”.
Подробнее



ВИДЕО DELFI: Вера Брежнева — о Константине Меладзе, дочерях и о том, чем она занималась в Эстонии

23.08.2018
22 августа на Певческом поле состоялся фестиваль "Танцевальная волна", хедлайнером которого стала Вера Брежнева. После концерта Брежнева встретилась с журналистиками и ответила на несколько вопросов. Смотрите видео!
Подробнее

ФОТО: Старейшина Йыэляхтме об осквернении мемориала жертвам нацизма: это свинство было совершено специально

23.08.2018
По мнению старейшины волости Йыэляхтме Андреса Умбоя, осквернение мемориалов в Калеви-Лийва были не случайными, поскольку находятся они в достаточно отдаленном месте, куда просто так люди не приходят.
Подробнее