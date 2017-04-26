Посол РФ в Эстонии: события десятилетней давности отбросили назад отношения между русской и эстонской общинами

26 апреля, в десятую годовщину апрельских событий 2007 года прошла памятная церемония у памятника Воину-освободителю, более известному как ”Бронзовый солдат”.

В мероприятии приняли участие российские дипломаты и представители ветеранских организаций. Букет красных роз к Бронзовому солдату возложил посол России в Эстонии Александр Петров. Цветы и свечи к памятнику принесли председатель правления Таллинского общества участников Второй Мировой войны Нина Павлова и актвист совета ветеранов Эстонского Стрелкового корпуса Карл Раммус.

"Мы можем только констатировать тот факт, что события десятилетней давности отбросили отношения между двумя общинами — русской и эстонской — назад. Сейчас, спустя годы, мы с ясностью представляем себе тот ущерб, которые нанесли события с Бронзовым солдатом нашим двусторонним межгосударственным отношениям. Задача заключается в том, чтобы осмыслить, что происходило тогда и сделать на основе этого выводы. Для того, чтобы подобные события не повторялись, чтобы они не стояли на пути наших двухсторонних отношений", — сказал Петров.