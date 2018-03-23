Посол РФ в Эстонии — об обвинениях в адрес России: здесь может быть привязка к строительству ”Северного потока-2”

Сегодня посол России в Эстонии Александр Петров организовал пресс-конференцию для местных СМИ. Темой встречи послужили недавние события в Великобритании — отравление двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

”Мы заинтересованы в расследовании только из-за того, что эта провокация направлена против России. И хотели бы, чтобы виновные были привлечены к ответственности”, — заявил посол. Он неоднократно повторил, что Россия не имеет к отравлению Сергея Скрипаля и его дочери Юлии никакого отношения.

На вопрос Delfi, кому выгодны эти обвинения, посол ответил: ”Я уже говорил, что это провокация против России. Здесь мотивов может быть сколько угодно. Но меня удивило и самого, что здесь есть привязка к строительству ”Северного потока-2”. Англия в данном случае противник строительства. Германия сторонник этого проекта. И почему бы силой чувства солидарности всех членов Евросоюза не убедить ту же Германию отказать от поддержки этого проекта?”.