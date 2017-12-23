Посол РФ в Эстонии: между нашими странами не ведется войны спецслужб

Никакой войны спецслужб Эстонии и России нет, задержания по подозрению в шпионаже – это единичные случаи, которые не должны определять атмосферу в отношениях между двумя странами, сказал посол России в Эстонии Александр Петров в интервью службе новостей "Радио 4", пишет rus.err.ee.

На вопрос журналиста о том, планирует ли Россия заключить с Эстонией договор об обмене задержанными, и как долго будет продолжаться война спецслужб, Александр Петров ответил, что специального договора заключать не надо: "Это происходит в сугубо индивидуальном порядке. Заключать договор о количестве человек, которых страна обязуется обменять или возвращать — звучит комично. Разумеется, имеют место такого рода случаи, но они единичные".

"Мы знаем, что был задержан 20-летний парень, которого обвиняют в киберпреступлении против эстонского государства. У нас в посольстве возникали вопросы, нужно ли для совершения киберпреступления приезжать на территорию иностранного государства. Хакеры работают в разных концах света, атакуя страны, находящиеся на значительном удалении", — отметил он.

"Однако не эти случаи должны определять атмосферу в отношениях между нашими государствами", — добавил посол.

По его словам, никакой войны спецслужб нет: "Звучит очень громко, как сценарий для какого-то фильма ужасов. Просто в XXI веке никто не отменял работу спецслужб, и они делают свое дело, — пояснил Петров. — Повторюсь, такие случаи были единичными — их можно сосчитать на пальцах одной руки. С моей точки зрения, говорить о войне спецслужб — это большая натяжка".