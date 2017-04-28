Посол РФ — о событиях Бронзовой ночи: вандализм само по себе слово, которое заслуживает осуждения

28 апреля Посольство России в Эстонии организовало пресс-конференцию, посвященную 10-летию событий Бронзовых ночей.

Посол РФ Александр Петров, который находится в Эстонии уже 1,5 года, сказал на встрече с журналистами, что ознакомился с материалами десятилетней давности, в частности, "с кинохроникой".

"Осязаемо чувствуешь то напряжение в обществе, весь драматизм тех событий, принявших, в том числе, трагический характер. В ходе уличных беспорядков в те дни погиб российский гражданин Дмитрий Ганин, которому было всего-то 20 лет. Анализируя или размышляя над событиями десятилетней давности, особо остро воспринимаешь необходимость формирования в современном обществе культуры диалога, культуры компромисса, готовности идти на уступки. Пусть даже в самый последний момент”, — отметил Петров, добавив, что возможности для этого были и 10 лет назад.

”Я ознакомился с существованием специализированного механизма — круглого стола — по делам национальных меньшинств при президенте Эстонии. С удивлением узнал, что никто из ответственных представителей властей, ни тогдашний премьер-министр Андрус Ансип, ни тогдашний президент страны Тоомас Хендрик Ильвес, ни разу не были на заседаниях круглого стола”, — продолжил Петров. По его словам, на заседании, которое состоялось 26 апреля 2007-го, присутствовал только тогдашний министр обороны Яак Аавиксоо. ”Он заверял, что никакого переноса памятника в ближайшее время не будет”, — сказал посол.

Петров заметил, что сейчас звучит, как аксиома, фраза о том, что мы должны извлекать уроки из истории, если хотим иметь мирное и счастливое будущее.

”Размышляя над тем, что было 10 лет назад, размышляя над многими трагическими эпизодами нашего континента, хотелось бы выразить уверенность, что нам будет по силам прийти к единому пониманию нашей совместной, порой трагической, истории. И это поможет застраховать нас от повторения прошлых ошибок”, — заключил Петров на встрече с журналистами.

По окончанию конференции в интервью Delfi Петров заявил, что осуждает беспорядки и вандализм, которые произошли в апреле 2007 года. "Вандализм само по себе слово, которое заслуживает осуждения", — заявил Петров Delfi.

"Я видел кадры на хронике, когда бились витрины магазинов, когда происходили драки. Ведь следствием такого столкновения стало и убийство российского гражданина”, — считает посол РФ. По его словам, сейчас посольство помогает матери Дмитрия Ганина.

Недавно представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия будет добиваться завершения расследования дела по убийству Дмитрия Ганина. Том, каким образом Россия будет это делать, посол прокомментировал в видеоинтервью Delfi.