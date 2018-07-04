04.07.2018, 18:20

Посол мира ООН начнет в Таллинне пеший поход мира по трассе Балтийской цепочки

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rus.delfi.ee
EST
Посол мира ООН начнет в Таллинне пеший поход мира по трассе Балтийской цепочки
Erakogu

В четверг Таллинн посетит известный защитник природы и бывший посол мира ООН Юджи Мията, который начнет здесь пеший поход мира по трассе Балтийской цепочки, протяженностью 600 километров. Юджи Мията стартует в полдень 5 июля от камня памяти 20 августа на Тоомпеа и финиширует в столице ЛитвыВильнюсе.

В трудный путь Мияту проводит лидер "зеленых" Эстонии и вице-мэр Таллинна Зюлейха Измайлова, сообщает Раэпресс.

В рамках предпринятого им похода мира Мията уже прошел 13 100 километров, посадив более 5000 деревьев, прочитав лекции в почти 800 школах и посетив, в общей сложности, 20 государств.

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