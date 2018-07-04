Посол мира ООН начнет в Таллинне пеший поход мира по трассе Балтийской цепочки

Erakogu

В четверг Таллинн посетит известный защитник природы и бывший посол мира ООН Юджи Мията, который начнет здесь пеший поход мира по трассе Балтийской цепочки, протяженностью 600 километров. Юджи Мията стартует в полдень 5 июля от камня памяти 20 августа на Тоомпеа и финиширует в столице Литвы — Вильнюсе.