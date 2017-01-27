Посол Франции возложила траурные венки у памятника депортированным в Эстонию французским евреям

Сегодня, 27 января, в Международный день памяти жертв Холокоста старейшина Ласнамяэ Мария Юферева и заместитель старейшины Яанус Рийбе возложили траурные венки у памятника депортированным в Эстонию французским евреям. Памятное возложение венков посетили также член правления Еврейской общины Эстонии Алла Якобсон и посол Франции в Эстонии Клодья Дельмас-Шерер.

Памятник депортированным французским Евреям в районе Ласнамяэ на улице Меелику был открыт в 2014 году. Он основан в память о ссыльных из Конвоя 73.

В 1944 году в нацистские концентрационные лагеря из Франции были отправлены 75 железнодорожных конвоев. Ссыльные одного из конвоев попали в Таллинн, 24 человека были направлены на работы в лагерь, который располагался на территории нынешнего района Ласнамяэ. Именно эти 24 человека оказались единственными из 878 ссыльных Конвоя 73, кто остался в живых по окончании войны.

”Необходимо помнить о прошлом и передавать память потомкам. Холокост должен стать жестоким уроком, забывать который нельзя, и для всех последующих поколений”, — отметила Мария Юферева в связи с траурной датой.

