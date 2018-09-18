18.09.2018, 08:50

Посол Эстонии в США Йонатан Всевиов вручил Трампу верительные грамоты

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rus.delfi.ee
EST
Посол Эстонии в США Йонатан Всевиов вручил Трампу верительные грамоты
Foto: Siseministeerium

Новый посол Эстонии в США Йонатан Всевиов вручил президенту Дональду Трампу верительные грамоты.

"В Овальном кабинете можно только обменяться любезностями. Президент Трамп сказал, что Эстония замечательная страна, пожелал мне лично и Эстонии успехов. Я поблагодарил за возможность укрепить наш союз здесь, этим беседа ограничилась", — сказал Всевиов радионовстям ERR.

По словам Всевиова, до и после посещения Овального кабинета он пообщался с высокопоставленными чиновниками из Белого дома и Министерства иностранных дел. Из этих бесед следует, что для США Эстония является важным союзником и партнером, с которым хотят укрепить сотрудничество, отметил Всевиов.

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