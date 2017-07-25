Посол Эстонии в РФ: как председатель в ЕС мы не будем препятствовать переговорам по "Северному потоку-2"

Арти Хилпус, посол Эстонии в Москве, рассказал в интервью "Интерфаксу" о том, чего ждет Таллинн от председательства в ЕС, и затронул острые вопросы двусторонних отношений с РФ: санкции, военные учения, присутствие в стране военных НАТО, отношение к "Северному потоку-2", заявив о важности поддержания контактов как в хорошие, так и в сложные времена.

- Господин посол, Эстония с 1 июля начала председательствовать в Совете ЕС, на полгода раньше своей очереди в связи с отказом от председательства выходящей из Евросоюза Великобритании. Какие приоритеты обозначены Таллинном на ближайший период, и какие инициативы планируется продвигать?

- Для нас это председательство имеет особое значение, потому что это — первый подобный опыт для Эстонии после того, как мы стали членами ЕС в 2004 году. И, как вы верно заметили, мы делаем это немного раньше, чем изначально было запланировано. Поскольку мoи коллеги уже активно занимаются ежедневными делами председательства и в Таллинне, и в Брюсселе, где сосредоточится основная работа, мы можем сказать, что Эстония была хорошо готовa к поставленной задаче, и никаких особенных проблем — ни организационных, ни каких-либо других — она для нас не представляет. Мы начинали нашу подготовку довольно рано, еще в 2012 году. Однако в тот момент еще невозможно было предсказать, какие актуальные проблемы и кризисы возникнут в сегодняшнем мире, в сегодняшней Европе. Правительство Эстонии утвердило наши приоритеты в начале этого года, их четыре. Первые два — это Европа с открытой и инновационной экономикой, и безопасная и защищенная Европа. Третья тема очень важная и близкая для Эстонии — это цифровая Европа и свободный обмен данными. И четвертая — инклюзивное и устойчивое развитие Европы, что подразумевает равные возможности для наших людей, граждан Евросоюза на трудовом рынке, в области образования, в области услуг, а также это касается защиты окружающей среды. Можно сказать, что некоторые из этих тем, связанные с экономикой, с развитием единого рынка — постоянные — и каждый председатель в Европейском Союзе занимается ими в той или иной степени. Эстония всегда была страной с очень открытой, прозрачной экономикой, и поэтому нам важно, чтобы эти принципы соблюдались и в развитии европейской экономики, чтобы наш Союз оставался максимально конкурентоспособным. И эстонский опыт должен доказать, что прозрачность предпринимательской среды — это хорошая новость для бизнеса, для инвесторов и для развития экономики. Второй приоритет — это безопасная Европа и развитие способности реагировать на международные кризисы. Как показывают социологические исследования, обеспечение безопасности — это то, чего люди в первую очередь ждут от Европейского Союза. Миграционный кризис еще не позади. Эстония будет в этой области продолжать работу, которой тесно занималась во время своего председательства Мальта. Здесь надо искать компромиссы между разными государствами и регионами, на основе важнейших принципов и ценностей Европейского Союза. Кроме того, такие вызовы, как борьба с международным терроризмoм и организованной преступностью, остаются важным направлением работы для каждого председателя.

Хотел бы отметить, что руководство внешней политикой Европейского Союза осуществляется по Лиссабонскому договору центральным аппаратом ЕС в Брюсселе, а не председательствующей страной. Но, конечно, здесь и председатель играет свою роль, например, организуя разные неформальные встречи, конференции, семинары в тех областях, которые остаются важными для его повестки дня. Например, поскольку Эстония расположена на восточной границе Европейского Союза, нам важно, чтобы продолжалась работа по развитию политики европейского соседства. У нас уже есть очень положительный опыт в области приграничного сотрудничества, как и у наших партнеров, которые тоже имеют совместные границы с Россией и с другими странами, не входящими в ЕС. Эти проекты приносят конкретную и практическую пользу, их плоды ценят люди с обеих сторон границы. И, конечно, мы продолжим эту работу.

Кроме того, Восточное партнерство, как политика, должно сохранять важное значение для Европейского Союза. И здесь мне хотелось бы подчеркнуть, что мы в Эстонии действительно верим, что возможно развивать политику Восточного партнерства таким образом, чтобы интересы и Европейского Союза, и других стран, в том числе России, были удовлетворены. России не следует видеть в этой политике игру с нулевой суммой. Здесь есть много таких проектов, от которых и Россия, и Европейский Союз могут получить выгоду.

И, последнее — некий горизонтальный приоритет, пронизывающий все области, — это наша политика в области цифровых технологий. Эстония в этой сфере может привести в пример очень полезный опыт последних двадцати лет: мы провели компьютеризацию всех школ, сельских библиотек, кафе. Интернет стал доступнее, и люди сразу смогли убедиться в его пользе. В области экономики, в сфере услуг это дополнительно повышает эффективность и прозрачность. Это помогает и борьбе с коррупцией, кстати, потому что все настолько прозрачно, что, например, не имеет смысла не декларировать свои доходы, все будет видно. Для нас совместный европейский цифровой рынок — это проект будущего. Мы выступаем за развитие трансграничных цифровых услуг. А кибербезопасность — тоже одно их направлений этой деятельности, которое должно идти в ногу с быстрым развитием новых технологий.

- В июне ЕС в очередной раз продлил секторальные санкции в отношении России, введенные в связи с присоединением Крыма, а позднее — в сентябре — заканчивается действие санкций против ряда физических лиц. Какова позиция Эстонии по вопросу санкций в целом и по процедуре их продления, в частности? Будут ли ограничительные меры в этом году продлеваться автоматически либо состоится обсуждение? Какую позицию здесь займет Эстония? Какой ущерб наносят взаимные санкции двустороннему товарообороту?

- Прежде всего, хотел бы подчеркнуть, что политика санкций как реакция на вооруженный конфликт на востоке Украины и незаконную аннексию Крыма не была решением Эстонии, это общая политика Европейского Союза, где все соответствующие решения были приняты совместно. Безусловно, c 2014 годa многое изменилось в положении в области безопасности нашего региона, и нужно было реагировать на очень тревожные события в Украине. Мы не можем расценивать случившееся иначе как нарушение Россией норм международного права, как попытку через десятилетия изменить границы в Европe с помощью военной силы. Для Европейского Союза, для западного сообщества это недопустимо. Поэтому были приняты совместные решения касательно санкций — в первую очередь для того, чтобы предотвратить дальнейшую эскалацию ситуации, а в долгосрочной перспективе для того, чтобы обеспечить выполнение Минских соглашений. Нормализация ситуации в Украине, уважение территориальной целостности страны и полное выполнение Минских соглашений по-прежнему являются главным условием для того, чтобы по содержанию изменить текущую политику Европейского Союза. Срок экономических санкций истекал в конце июля, но уже в конце июня Совет Европейского Союзa решил продлить их. В этом контексте я бы не использовал слово "автоматически", потому что, в принципе, в системе нет автоматизма, просто в этом случае не было темы для обсуждения, поскольку в течение последнего полугодия не было видно существенного прогресса. Этими вопросами, прежде всего, занимаются наши партнеры в ЕС — Германия и Франция — в рамках нормандского формата и они регулярно информируют о развитии ситуации остальные страны — члены Евросоюза. K сожалению, особенного развития нет, еще продолжается стрельба на востоке Украины, есть препятствия для нормальной работы наблюдателей ОБСЕ, российские военнослужащие все еще присутствуют в восточной Украине. Учитывая все вышесказанное — если нет признаков прогресса в выполнении Минских соглашений, трудно себе представить, как было бы возможно кардинально изменить действующую политику Европейского Союза.

Остается надеяться, что прогресс все же будет, и переговоры на политическом уровне продолжатся и дадут результаты. Недавно прошли выборы в разных странах, и возможно, что и это несколько замедлило этот процесс. Надеемся, что в течение следующего полугодия, мы, по крайней мере, продвинемся хотя бы на несколько шагов ближе к нормализации ситуации в Украине, решению этой очень серьезной проблемы для будущего европейской безопасности.

- Что касается ущерба, который наносят взаимные санкции, насколько он велик?

- В принципе, всегда, когда используются санкционные меры, которые осложняют экспорт и импорт, это наносит ущерб торговле. Как известно, Россия ввела ответные меры, и это осложнило импорт на российский рынок европейских продуктов пищевой промышленности. Не удивляет, что довольно существенно сократился экспорт эстонской пищевой продукции в Россию. В 2013 году мы экспортировали 40 тыс. тонн такой продукции, в 2016 — только 2 тыс. тонн. Это стало вызовом для наших фермеров — по крайней мере, для тех, которые больше ориентировались на традиционные российские рынки, потому что здесь наши молочные и мясные продукты были популярны с давних времен. Однако сегодня можно сказать, что большинство наших предпринимателей и фермеров успешно переориентировались и нашли другие рынки сбыта, и я бы сказал, что сейчас это не представляет существенной проблемы для нашей экономики. Конечно, хотелось бы, чтобы две страны могли больше торговать друг с другом, будучи соседями. Нынешняя ситуация не позволяет реализовывать тот потенциал, который был раньше и, по моему мнению, еще существует. В итоге у политических решений часто есть экономические последствия, нo, мы считаем, что ограничительные меры были необходимы в то время, когда их предпринимали, и эта необходимость не отпала до сих пор.

Тем не менее, Россия остается для Эстонии важным торговым партнером. Безусловно, время уже не то, что четыре года назад. Сейчас Россия занимает шестое место среди наших торговых партнеров, хотя еще пять лет назад была на третьем месте. Несмотря на все это, наш экспорт в Россию в прошлом году составил 773 млн евро, а импорт из России — 747 млн евро. Значит, экспорт и импорт в балансe. Раньше мы, конечно, экспортировали больше, но для такой сравнительно маленькой страны, как Эстония, такие цифры значимы и сегодня. Еще транзит с Россией и в Россию сыграет важную роль. В целом мы видим потенциал для дальнейшей работы. И посольство заинтересовано в том, чтобы сохранились, по крайней мере, те позиции, которые существуют сейчас.

- За последние 13 лет не было ни одного визита главы МИД России в Эстонию. Можно ли надеяться, что в обозримом будущем контакты на высоком уровне все-таки состоятся?

- Нет сомнений, что для соседей важно поддерживать контакты, и в хорошие, и в более сложные времена. Самое главное, что до сих пор между Эстонией и Россией продолжаются контакты на рабочем уровне между представителями разных министерств. Хороший пример тому — консультации между министерствами иностранных дел, которые мы проводим каждый год. Существует также формат консульских консультаций, и другие форматы. Осуществляется приграничное сотрудничество, где ведущая роль принадлежит Министерству финансов Эстонии и российскому Министерству экономического развития. Нормальные рабочие контакты сохранились между министерствами окружающей среды и транспорта двух стран, а также таможнями. Чтобы проводить совместные проекты, специалистам приходится общаться, особенно в приграничных регионах, в Псковской и Ленинградской областях в нашем случае. Кроме того, несмотря на различные колебания в политической ситуации у нас очень хорошо развиты культурные связи. Можно сказать, что большая политика не оказала особенного влияния на культурный обмен — у деятелей культуры обеих стран есть искреннее желание продолжать сотрудничество.

На фоне этого было бы логично, если бы Эстония и Россия обменялись через некоторое время и визитами на более высоком уровне. Но здесь надо учитывать, что встречу на уровне министров надо хорошо подготовить, чтобы она могла привести к осязаемому результату. Можно утверждать, что важно даже просто время от времени побеседовать и обсудить вопросы актуальной политики в мире, в двусторонних отношениях. Но обычно от таких встреч ждут неких практических достижений. Надеемся, что удастся определить такие темы и проекты, которые в итоге смогут привести к таким достижениям. Следует подчеркнуть, что эстонские министры в последнее время чаще бывали на российской территории — в Москве, в Петербурге и т.д. После восстановления эстонской независимости были и некоторые визиты на высоком политическом уровне из России в Эстонию, в рамках, например, заседаний межправкомиссии или встречи Совета стран Балтийского моря. Но Вы правы — настоящего двустороннего визита российского министра иностранных дел в Эстонию пока еще не было. Когда наши министры здесь, в Москве, в феврале 2014 года во второй раз подписали договор о границе, господин Лавров выразил сожаление, что он до сих пор еще не был в Эстонии. Хорошим поводом для визита мог бы стать обмен ратификационными грамотами этого договора. К сожалению, на данный момент этот процесс не очень двигается, и здесь я могу лишь добавить, что мяч находится на российской стороне. Когда министры встретились и подписали этот договор, было оговорено, что этот процесс будет продолжаться параллельно, даже синхронизированно, что чтения в обоих парламентах пройдут в одно и то же время. Эстония сделала свой шаг, первое чтение этого документа в эстонском парламенте состоялось уже в ноябре 2015 года. Но в комитете по международным делам российской Госдумы оно так и не прошло. Надеемся, что этот процесс будет быстрее продвигаться и на российской стороне. В конце концов, по сути это неполитический договор, и его вступление в силу находится в интересах обеих стран. Продолжение процесса ратификации могло быть дать надежду и стать ободряющим знаком в развитии и других отношений.

- Министр обороны Эстонии Юри Луйк высказывал озабоченность в связи с планами России и Белоруссии провести совместные учения "Запад-2017" осенью этого года. Чего именно опасается Таллинн в связи с этими учениями? Известно, что Соединенные Штаты на время учений направят дополнительные войска в страны Балтии, сколько военнослужащих прибудет в Эстонию?

- "Запад" — это широкомасштабные военныe учения в непосредственной близости от нас, и для нас очень важно внимательно наблюдать за тем, как они проходят. В прошлом они уже многократно проводились, и иногда сценарий и действия, которые там отрабатываются, вызывают у нас некоторые вопросы и озабоченность. Главное здесь, чтобы с российской стороны все было максимально прозрачно. Мы ждем, чтобы в этом году Россия пригласила международных наблюдателей на эти учения в духе принципов ОБСЕ и Венского документа. Если там действительно участвует такое огромное количество военнослужащих (говорят, около 100 тыс. в общей сложности), то очень важно гарантировать, что Россия будет информировать страны НАТО и другие государства о действиях в рамках этих учений и будет возможность наблюдать. Если в одном регионе создается такое сосредоточение военных сил, это уже необычная ситуация, в которой волей-неволей увеличивается риск возникновения недоразумений, инцидентов, или провокаций. И поэтому для нас остается важным, чтобы все были максимально информированы. На таком фоне может оказаться нужным и размещение некоторых дополнительных подразделений наших союзников, но это, по сути, не изменяет масштаб и уровень их присутствия на эстонской территории. Как известно, сейчас в Эстонии размещена одна многонациональная боевая группа НATO на уровне батальона, около 1200 солдат. Временное размещение дополнительных войск этой осенью возможно, и оно может означать привлечение каких-либо специализированных способностей, однако их численность будет скромной в сравнении с численностью уже существующего батальона.

- То есть вы не планируете увеличивать этот контингент?

- Решение о размещении контингента на уровне одной боевой группы в каждой стране Балтии, принятое на Варшавском саммите НАТО, остается в силе. Именно такое решение было принято, поскольку в тот момент эксперты сочли это адекватной реакцией на изменения в международной ситуации. Если обстановка опять изменится, тогда можно этот вопрос снова обсудить. Дополнительные военные силы, которые в этом году могут быть направлены в Эстонию, в сравнении с этим существующим контингентом небольшие. Речь идет не о другом батальоне, а о заметно меньших подразделениях.

- Размещение в Калининградской области ракетных комплексов "Искандер" угрожает безопасности Эстонии, как вы считаете?

- В общем, все подобные шаги, когда увеличивается количество вооружений в одном регионе, в областях вблизи наших границ, вызывает рост напряжения. Но хочу подчеркнуть, что НАТО и балтийские страны на сегодняшний день не видят прямой угрозы нашей безопасности. Мы не исходим из того, что Россия или какая-то другая страна имеют намерение напасть на страны Балтии. Решения, которые были приняты на Варшавском саммите — это реакция на развитие международной обстановки, и мы оставляем за собой право принимать адекватные меры, чтобы обеспечить нашу собственную безопасность. Kогда наши союзники находятся со своими войсками на нашей территории, это знак того, что oни готовы защищать нашу независимость, суверенитет и что существует общий план, как в случае конфликта защищать всю территорию НАТО. Хочу особо подчеркнуть, что военные подразделения, которые размещены на территории Эстонии и других стран Балтии, имеют строго оборонительный характер и не направлены против России. Должно быть абсолютно ясно, что никто не собирается нападать на более крупную страну с одним или тремя батальонами. Эти меры были важны, прежде всего, для того, чтобы повысить ощущение безопасности среди нашего населения, и чтобы все граждане чувствовали, что правительство приняло нужные решения и отреагировало на развитие ситуации в мире.

- Какова ваша позиция по "Северному потоку-2": будет ли Эстония противостоять прокладке газопровода?

- Хочу отметить, что в этом полугодии мы играем в подобных процессах особую роль как председатель Европейского Союза. Mы готовы начать обсуждение мандата на переговоры для Европейской комиссии, чтобы определить все юридические аспекты в связи с "Северным потоком". Для нас важно обеспечить, чтобы все принципы Европейского энергетического союза были максимально соблюдены. И здесь роль председателя заключается в том, чтобы облегчить процесс обсуждения, чтобы Европейская комиссия получила мандат для таких переговоров. В этом плане Эстония как председатель не будет замедлять этот процесс.

На государственном уровне Эстония относилась к проекту „Северный поток" скептически, так как не видит в нем необходимости. Мы не считаем важным дополнительно развивать такую инфраструктуру в бассейне Балтийского моря. На наш взгляд, этот проект нe способствует созданию разнообразия источников и маршрутов в поставках газа на европейский рынок, потому что только увеличит зависимость от одного поставщика. Стоит упомянуть, что в России экспорт газа монополизирован государственным "Газпромом".

- Но зависимость от одного поставщика, она уже есть: ваш стратегический партнер Норвегия поставляет газ, а здесь как раз будет еще один.

- Если будет построен "Северный поток-2", тогда еще больше газовых поставок сосредоточится в регионе Балтийского моря, и это не способствует разнообразию. Наоборот, это может нанести ущерб поставкам природного газа в Украину и транзиту газа в страны Центральной Европы. Кроме того, Балтийское море — очень чувствительный регион в том, что касается окружающей среды, и это тоже надо учитывать. Но, в то же время, если даже Эстония не видит для себя экономической или другой пользы в этом проекте, мы как председатель EC готовы сыграть конструктивную роль, чтобы Комиссия могла сделать свою работу максимально эффективной. Для нас важный аспект — это создание однозначной юридической и нормативной базы для этого проекта. Это коммерческий проект, здесь есть юридические вопросы, и поэтому нужно обеспечить соответствие его всеобщим европейским принципам и правилам.

- Нельзя не спросить об инциденте с высылкой российских дипломатов. В эстонских СМИ циркулировала информация о том, что причиной стал конфликт генконсула и консула России с мэром города Кивиыли, так ли это? После зеркальных ответных мер со стороны России можно ли считать инцидент исчерпанным?

- К сожалению, я не могу комментировать этот вопрос по существу, таковы правила и обычаи дипломатии. Но надеемся, что это окажет только временное влияние на наши отношения. Не надо останавливаться на этом пункте, и будет лучше, если мы скоро будем снова искать новые возможности развивать наши двусторонние отношения. И надеемся, что таких случаев, конечно, будет как можно меньше.

- Несмотря на все сложности в отношениях, Эстонию, как известно, посещает много туристов из России. Есть ли статистика, и каков прогноз по турпотоку на текущий год?

- В этом вопросе уже некоторое время наблюдается положительная тенденция. Сейчас российские туристы занимают второе место среди всех иностранцев, посещающих Эстонию, иx доля в общем потоке составляет 14%. Они находятся на втором месте после финнов. Рекордные показатели 2013-2014 гг. еще не вернулись, но тренд здесь четкий: российские туристы снова больше посещают нашу страну. Очевидно, они видят у нас разные преимущества, потому что в общем в Эстонии нет для российского туриста языкового барьера, особенно в гостиницах и других предприятиях туристической сферы наши люди более или менее свободно общаются на русском языке. Эстония находится близко, общественная ситуация у нас стабильная и безопасная, нет таких угроз, как, к сожалению, во многих дальних странах. Мы находимся близко к Петербургу и к Москве, есть много разных способов добраться из России в Эстонию. В прошлом году, например, Эстонию посетило более 200 тыс. российских туристов, они провели 413 тыс. ночей в наших гостиницах. В этом году ожидаем рост числа российских туристов еще на 20%.

- Не упростят ли выдачу виз, в этой связи, кстати?

- Есть общие правила выдачи шенгенских виз, один из важных аспектов — это честное и добросовестное использование визы. И если люди честно и добросовестно ходатайствуют о визах и используют их, тогда наша политика такова, что в следующий раз уже будет легче дать визу на более длительный срок или многократную визу. Если уже имеется положительный опыт, то мы постараемся максимально использовать рамки, которые предусматривает Шенгенское соглашение, чтобы принимать как можно больше гостей. И, конечно, российские туристы являются желанными гостями в эстонском туристическом секторе.