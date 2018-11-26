Посол Эстонии на Украине: такую неприкрытую агрессию Россия проявила впервые

Приводим интервью с послом в сокращенном виде. Полностью можете ознакомиться с ним тут.

Насколько серьезна зарождающая эскалация в Керчи, с учетом того, что война между Россией и Украиной идет так и так?

Конечно, война идет с некоторыми послаблениями против каких-то т.н. сепаратистов. Россия — кто-то в это верит больше, кто-то меньше — отрицает свое участие. Теперь же мы имеем дело с явной вооруженной российской агрессией против кораблей Украины. Ничего настолько очевидного ранее не было.

Как вообще обозначено Азовское море в международном плане? Кто там имеет право действовать?

Между Украиной и Россией заключен договор, в рамках которого это внутреннее море поделено на двоих, и две страны его используют. Разумеется, по договору, у украинских судов — свободный вход в порты. Это означает и свободный путь через Керчь. Кроме того, по международному праву, Крым все же принадлежит Украине, и эти территориальные воды вокруг — Украины.

Как я понимаю, россияне беспокоили украинские корабли и ранее. Можем ли мы утверждать, что после аннексии Крыма свободный вход стал чисто теоретическим?