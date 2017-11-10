Посол: эстонцы не требуют у Великобритании соцпособий, и это удивительно

Занимающая с прошлой осени должность посла Великобритании в Эстонии Тереза Баббир дала изданию Eesti Päevaleht большое интервью, в котором помимо прочего рассказала о судьбе проживающих в Великобритании эстонцев после выхода из ЕС.

”Премьер-министр обещал, что все, кто находится в стране легально, смогут остаться. Удивительно, что кто-то в этом сомневается, поскольку яснее выразиться уже нельзя. Когда Тереза Мэй выступала в парламенте с речью и описала, какое государство мы хотим, то сказала, что Великобритания должна быть новатором и привлекать самых лучших и талантливых людей. Эстонцы подходят под это описание.

Вы написали по имейлу, что хотите поговорить об отношении к людям из Восточной Европы. Это интересно, потому что я не отношу Эстонию к Восточной Европе. Публично о проблеме говорилось в связи с приезжими, к примеру, из Румынии и Болгарии. В Великобритании живет достаточно мало эстонцев, по различным данным 8000, 10 000 или 15 000. В любом случае никто из них не просит от государства социальных пособий, что удивительно. Они работают, платят налоги и вносят свой вклад в развитие общества. Я не представлю себе, чтобы их пребывание было бы нежелательным”.

Полностью интервью читайте в Eesti Päevaleht.