24.11.2018, 16:02

Пособие на ребенка с недостатками здоровья вырастет в Таллинне до 100 евро


rus.delfi.ee
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Laps, lapsepõlv, lapse elu
Laps, lapsepõlv, lapse eluFoto: Andres Putting

Бюджет Таллинна на 2019 год предусматривает увеличение пособия на ребенка с недостатками здоровья с 76 до 100 евро в год, передает rus.err.

По словам вице-мэра Таллинна Тыниса Мёльдера, родители детей с недостатками здоровья находятся в несправедливом положении, поэтому столичная мэрия решила работать над улучшением этой ситуации.

Он добавил, что пособие для людей, осуществляющих уход за человеком с глубоким расстройством здоровья, вырастет с 40 до 100 евро в месяц, а при уходе за человеком с тяжелым расстройством здоровья — с 30 до 50 евро.

По данным Департамента социального страхования на 30 июня 2018 года, в Таллинне живут 2815 детей с недостатками здоровья. Из них 2115 детей имеют тяжелое или глубокое расстройство.

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