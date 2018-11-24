Пособие на ребенка с недостатками здоровья вырастет в Таллинне до 100 евро
Бюджет Таллинна на 2019 год предусматривает увеличение пособия на ребенка с недостатками здоровья с 76 до 100 евро в год, передает rus.err.
Бюджет Таллинна на 2019 год предусматривает увеличение пособия на ребенка с недостатками здоровья с 76 до 100 евро в год, передает rus.err.
По словам вице-мэра Таллинна Тыниса Мёльдера, родители детей с недостатками здоровья находятся в несправедливом положении, поэтому столичная мэрия решила работать над улучшением этой ситуации.
Он добавил, что пособие для людей, осуществляющих уход за человеком с глубоким расстройством здоровья, вырастет с 40 до 100 евро в месяц, а при уходе за человеком с тяжелым расстройством здоровья — с 30 до 50 евро.
По данным Департамента социального страхования на 30 июня 2018 года, в Таллинне живут 2815 детей с недостатками здоровья. Из них 2115 детей имеют тяжелое или глубокое расстройство.
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