Посмотрите на небо! Начинается августовский звездопад

Научный сотрудник Тартуской обсерватории Тынис Ээльмяэ сказал Delfi, что в этом году Персеиды видны несколько хуже, чем обычно, потому что полная луна очень яркая.

Метеорный поток Персеиды достигнет своего максимума 12 августа, но первые звезды можно видеть между севером и востоком уже сейчас. "В конце июля их очень мало, может быть, несколько в час", — сказал Ээльмяэ.

Полная луна будет 7 августа и затем день за днем начнет убывать. Полумесяц в последней четверти будет 15 августа.

В Эстонии вероятность увидеть Персеиды уменьшает еще и то, что время максимума звездопада в Эстонии вечером, а не в темноте.

Хотя крупнейшие метеорные потоки еще, например, в декабре и январе, августовские Персеиды, по словам Ээльмяэ, из-за хорошей погоды и небольшой облачности наиболее популярны среди людей.

"В начале августа наблюдение метеоров делает приятным еще и то, что на самом деле идет еще несколько других метеорных потоков", — сказал Ээльмяэ. Для Эстонии они, по его словам, не так хороши, поскольку мы видим эти сравнительно медленные и яркие метеоры низко на небе. Их примерно в три раза меньше, чем Персеид. "Но поскольку потоков несколько и они совпадают, первая половина августа довольно богата на метеоры", — сказал Ээльмяэ.