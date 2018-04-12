Последствия скандала: Энно Тамм уходит с поста руководителя Tallinna Linnatranspordi AS

Руководитель муниципального предприятия Tallinna Linnatranspordi AS (TLT) Энно Тамм покидает свой пост из-за коррупционного скандала, в результате которого Центральная криминальная полиция арестовала в начале апреля четырех руководящих работников предприятия, сообщает rus.err.ee.

Как сказал мэр Таллинна Таави Аас, заявление Энно Тамма об отставке будет удовлетворено сразу же после того, как в ходе конкурса предприятия будет выбран новый руководитель, а это должно произойти до конца июля.

Напомним, что утром, 3 апреля, Центральная криминальная полиция провела обыски в столичном автобусном парке и задержала четырех человек, трое из которых подозреваются в нарушении требований проведения конкурсов госпоставки, а один — в получении взяток в общей сложности на сумму в 2 миллиона евро.