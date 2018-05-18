18.05.2018, 14:10

Последствия пожара на вокзале в Тарту: движение поездов будет нарушено на неопределенный срок

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rus.delfi.ee
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Rongiliiklus seiskus tulekahju tõttu Tartu jaama juhtimiskeskuses
Rongiliiklus seiskus tulekahju tõttu Tartu jaama juhtimiskeskusesFoto: Anni Õnneleid

Вчера в районе 15 часов из-за возгорания было нарушено движение поездов через Тарту. На данный момент неизвестно, когда будет восстановлено движение поездов, пассажирам придется добираться на замещающих автобусах.

Вчера в подвале центре управления Тартуского железнодорожного вокзала, в отделении реле загорелись кабели. По словам пресс-секретаря Моники Кальюсаар, из-за серьезных повреждений теперь не работает автоматическое управление движением поездов. Поэтому сейчас поезда направляются вручную.

По ее словам, они смогли частично восстановить движение поездов, но в самый загруженный период дня приходится все же использовать замещающие автобусы, так как пропускная способность железнодорожного вокзала Тарту понизилась.

Когда движение полностью будет восстановлено, на данный момент сказать сложно. Сотрудники Eesti Raudtee работают над устранением проблемы.

Вся информация об изменениях и автобусах находится на домашней странице Elron. Согласно сайту, сегодня состоятся лишь два прямых рейса Таллинн-Тарту. Остальные рейсы пройдут с пересадкой на автобусе.

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