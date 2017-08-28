Последователи Юрия Лотмана прочтут курс лекций в Таллиннском русском музее

С 30 августа по 8 сентября в Таллиннском русском музее (ул. Пикк, 29а) при поддержке Таллиннской горуправы пройдет курс лекций ”Идеология русской исключительности и уроки немецкого”.

Общая тема цикла — взаимодействие русской и немецкой культур. Лекции прочтут Лотмановские стипендиаты Таллиннского университета, известные слависты из Германии — Михаил Безродный и Рената фон Майдель. Материалом для описания и анализа послужат известные произведения русской литературы XIX и XX веков, передает Раэпресс.

Михаил Безродный — филолог и писатель, ученик Ю. М. Лотмана и З. Г. Минц; лауреат премии ”Малый Букер”; вошел во многие справочники и антологии, печатал переводы и прозу в журнале ”Таллинн”. Рената фон Майдель — славист, переводчик с русского на немецкий, происходит из рода остзейских немцев, проживавших в Эстляндии и Лифляндии.

Курс состоит из четырех лекций, начало каждой — в 18.00. Темы: 30 августа — ”Образ немца в русской словесности”, 31 августа — ””Желтая опасность” и русский модернизм”, 7 сентября — ”История образа русского кулака”, 8 сентября — ”Просто и просторно”. Вход по музейному билету.