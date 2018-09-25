”Последние недели были нелегкими”. Прийт Тообал уходит с поста директора дома культуры

Последний день Тообала в должности — 31 октября.

”Последние недели были нелегкие и поэтому я благодарен всем, кто тем или иным образом оказал мне поддержку”, — сказал Тообал.

Тообал называет две причины своего ухода: здоровье и необходимость уделять больше времени бизнесу (проект по строительству школы Кильду).

”Все другие вещи, которые раздули СМИ, конечно, меня эмоционально задевают (я все-таки человек), но на решение никакого влияния не оказали”, — заверил экс-политик.