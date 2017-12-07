После реформы пенсии будут привязаны к стажу, а не к зарплате

Новая пенсионная реформа перевернет с ног на голову всю систему, передает rus.err.ee.

Во-первых, с 2021 года пенсия станет более гибкой: каждый сможет сам выбрать наиболее подходящее время для выхода на заслуженный отдых, получать пенсию частично или при желании приостанавливать выплату.

Второе изменение: с 2021 по 2037 год состоится переход на новую систему выплат. Она будет привязана не к зарплате, а к накопленному стажу.

"Если этого не произойдет, то в будущем разница между высокими и низкими пенсиями станет четырехкратной. Небольшой разрыв виден уже сегодня, и если ничего не изменится, то пенсия многих людей в Эстонии составит 200-300 евро", — пояснила руководитель программы "Пенсия 2050" Лийзи Удер.

Кроме того, начиная с 2027 года возраст выхода на пенсию привяжут к ожидаемой продолжительности жизни.