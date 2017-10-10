После реформы названия пяти городов в новых адресах придется писать дважды

Слияние местных самоуправлений в рамках административной реформы приведет к изменению нескольких сотен тысяч почтовых адресов по всей Эстонии и названий многих деревень, а также потребует новой и непривычной системы адресации, в которой название города в ряде случаев придется писать два раза подряд в одном и том же адресе.

По словам главы отдела адресных данных Земельного департамента Малл Кивисалу, присоединение к пяти городам — Хаапсалу, Пайде, Тарту, Пярну и Нарва-Йыэсуу — обширной прилегающей территории с редкой застройкой потребует новой системы адресации, передает rus.err.ee.

В связи с этим в адресах некоторых деревень сначала будет стоять название города. Например, адрес находящейся сейчас в Пайдеской волости деревни, которая после завершения реформы будет включена в территорию города Пайде, будет выглядеть таким образом: Ярваский уезд, город Пайде, Мяэкюла, Вахтра.

Привыкать потребуется и к тому, что в указанных пяти городах т.н. "внутригородские адреса" будут два раза включать название города, например: Ярваский уезд, город Пайде, город Пайде, улица Пикк, 1. Аналогичная ситуация будет в Тарту, Хаапсалу, Пярну и Нарва-Йыэсуу.

Представители Omniva подтвердили Земельному департаменту, что почтовые индексы в этом году менять не планируется, а все почтовые отправления будут обязательно доставлены как по новым, так и по старым адресам.