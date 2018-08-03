После публикаций Delfi объявившим голодовку российским морякам начали выплачивать задолженности по зарплатам

На прошлой неделе в Таллинне доведенные до отчаяния российские моряки компании Palmali объявили голодовку. Два экипажа судов Masali и Bozdag семь месяцев не получали зарплату. По словам моряков, благодаря публикациям в Delfi, им выплатили зарплату.

Стоит отметить, что зарплату пока что выплатили инициативной группе, — Юрию Михайлову, Евгению Петкевичу, Сергею Климову и Азамату Зулхарнаеву. Именно они привлекли внимание СМИ к проблеме в компании Palmali.

"Зарплату пока выплатили только нам четверым, остальным обещали в ближайшее время. Огромное спасибо вам за помощь и внимание в СМИ", — поблагодарил матрос Евгений Петкевич. Сейчас решается вопрос о возвращении моряков домой.

На данный момент в Эстонии находятся 15 российских моряков турецкой компании Palmali. Все моряки прекратили голодовку.

О своей проблеме моряки рассказали Delfi в пятницу, 27 июля. Они заявили, что чувствуют себя заложниками. После привлечения внимания к проблеме экипажам были перечислены деньги на еду на следующий день.