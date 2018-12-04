После прихода к власти депутаты-центристы стали более дружелюбны по отношению к Украине

Парламент Эстонии неоднократно выступал с поддержкой Украины, последний раз — вчера. Больше всего скептиков традиционно насчитывалось в Центристской партии, но общая тенденция такова, что после прихода к власти в 2016 году центристы на голосованиях по украинским темам становились все более дружелюбными по отношению к этой стране.

Вчерашнее голосование в поддержку Украины в связи с агрессией в Керченском проливе оказалось самым дружественным. ”За” проголосовало 79 депутатов, в том числе 17 центристов. Из центристов на голосовании отсутствовали Дмитрий Дмитриев, Сирет Котка-Репински, Оудекки Лооне, Михаил Стальнухин, Карин Таммемяги и Владимир Вельман. Корб и Кравченко не голосовали. При этом, в отличие от прошлых разов, ни один из центристов не проголосовал против.

”Несмотря на то, что у нас нет консенсуса относительно целостной формулировки, ни один из членов фракции не будет голосовать против заявления, поскольку призыв к разрешению ситуации с напряжением в регионе приветствуется и является необходимым”, — сказал Энн Ээсма, выступивший от имени центристской фракции.