30.01.2019, 21:01

После пожара на свадьбу: спасатель подрабатывает фотографом и не собирается бросать основную профессию

Подкаст "Халтура"
Дмитрий Кукушкин
Главный редактор
Виталий Бесчастный
редактор
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Haltuura, podcast
Haltuura, podcastFoto: Ilmar Saabas

Как всегда, по-средам, в подкасте "Халтура" мы рассказываем жителям Эстонии о людях, которые имеют дополнительный заработок. Один из них - Евгений Блумберг.

О необходимости халтуры на его основной работе знают все. Некоторые даже падают в обморок, когда узнают, сколько они получают за это сложное призвание. Думаю, вы догадались, что Женя трудится спасателем. При графике сутки через трое, он сумел капитализировать свое хобби — фотографирование, и сейчас зарабатывает на съемке свадеб.

Haltuura, podcast Foto: Ilmar Saabas

Также он фотографирует в студии, делает портреты. В 4-ом эпизоде подкаста "Халтура" мы обсудили: сложности работы спасателем, языковые требования, рынок фотографов, где, как, сколько нужно учиться, чтобы сделать хороший снимок. Приятного прослушивания!

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