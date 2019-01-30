После пожара на свадьбу: спасатель подрабатывает фотографом и не собирается бросать основную профессию

О необходимости халтуры на его основной работе знают все. Некоторые даже падают в обморок, когда узнают, сколько они получают за это сложное призвание. Думаю, вы догадались, что Женя трудится спасателем. При графике сутки через трое, он сумел капитализировать свое хобби — фотографирование, и сейчас зарабатывает на съемке свадеб.

Также он фотографирует в студии, делает портреты. В 4-ом эпизоде подкаста "Халтура" мы обсудили: сложности работы спасателем, языковые требования, рынок фотографов, где, как, сколько нужно учиться, чтобы сделать хороший снимок. Приятного прослушивания!

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