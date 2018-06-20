После Brexit Ирландия повернулась к странам Балтии

В связи с подготовкой Великобритании к выходу из Евросоюза Ирландия стремится установить более тесные отношения со странами Балтии и Северной Европы, заявил находящийся в Вильнюсе президент Ирландии Майкл Хиггинс.

"Я полагаю, что в новых обстоятельствах важность отношений Ирландии с Балтийскими и Северными странами будет только расти",- заявил на встрече с общиной ирландцев в Вильнюсе Хиггинс.

Сближение Ирландии на дипломатическом фронте заметно уже некоторое время — в прошлом году ирландский премьер вместе с коллегой из Голландии впервые присоединились к традиционной встрече руководителей шести стран Балтии и Северной Европы для согласования позиций накануне саммита ЕС, пишет ru.delfi.lt со ссылкой на BNS.