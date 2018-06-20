20.06.2018, 10:40

После Brexit Ирландия повернулась к странам Балтии

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ru.DELFI.lt
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Big Ben
Big BenFoto: JUSTIN TALLIS, AFP

В связи с подготовкой Великобритании к выходу из Евросоюза Ирландия стремится установить более тесные отношения со странами Балтии и Северной Европы, заявил находящийся в Вильнюсе президент Ирландии Майкл Хиггинс.

"Я полагаю, что в новых обстоятельствах важность отношений Ирландии с Балтийскими и Северными странами будет только расти",- заявил на встрече с общиной ирландцев в Вильнюсе Хиггинс.

Сближение Ирландии на дипломатическом фронте заметно уже некоторое время — в прошлом году ирландский премьер вместе с коллегой из Голландии впервые присоединились к традиционной встрече руководителей шести стран Балтии и Северной Европы для согласования позиций накануне саммита ЕС, пишет ru.delfi.lt со ссылкой на BNS.

Литовские должностные лица не исключают, что такие встречи будут повторяться, поскольку подходы стран по большинству вопросов совпадают — они стремятся к тому, чтобы ЕС сохранил тесные связи с Великобританией, выступают за свободную торговлю, стремятся к большей помощи ЕС сельскому хозяйству. "Естественно, что этих нитей все больше, чем было раньше.

Время покажет, сможет ли это превратиться в новый формат. Сейчас интересы сами должны привести к возникновению новых форматов", — сказал BNS советник президента Литвы Дали Грибаускайте Няриюс Аляксеюнас.

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