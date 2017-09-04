После Брекзита Великобритания планирует продолжить заботиться о безопасности стран Балтии

Великобритания продолжит исполнять свои обязательства в части обеспечения обороны и безопасности Прибалтики и Северной Европы, заявил министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон перед встречей с главами МИД региона.

В преддверие переговоров на высоком уровне, которые пройдут в понедельник вечером, господин Джонсон добавил, что присутствие Великобритании ”обнадеживает” союзников, которые сталкиваются с ”российским антагонизмом”, сообщается в пресс-релизе.

Министры иностранных дел обсудят продолжение сотрудничества в сфере обороны и безопасности после выхода Великобритании из Евросоюза, а также такие общие вопросы, как деятельность России, Ирана и трансатлантические отношения.

Господин Джонсон отметил: ”Мы живем во все более сложном мире, и присутствие Великобритании по-прежнему внушает уверенность ее друзьям, особенно тем, кто сталкивается с продолжающимся антагонизмом России в Северное Европе и Прибалтике.

Присутствие наших вооруженных сил в Эстонии — это подтверждение того, что Великобритания всегда будет защищать своих союзников от внешней агрессии, а также послание миру о том, что единство, которое НАТО обеспечивает и поддерживает, нерушимо.

Великобритания ставит своей целью обеспечение безопасности и стабильности в мире и продолжит защищать и продвигать наши общие интересы после выхода из Евросоюза с готовностью принять любой вызов плечом к плечу”.

Министры иностранных дел стран Евросоюза, включая Данию, Эстонию, Финляндию, Латвию, Литву и Швецию, вместе с коллегами из Норвегии и Исландии примут участие в совещании и деловом обеде.

Позднее на этой неделе господин Джонсон посетит встречу министров иностранных дел стран Евросоюза в Эстонии.