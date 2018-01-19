После брексита взнос Эстонии в бюджет ЕС может вырасти на 70 млн евро

После выхода Великобритании из Европейского союза бюджет ЕС лишится около 10 млрд евро ежегодных взносов, и если будет принято решение отказаться от урезания бюджета сообщества, то вклад Эстонии, которая сейчас ежегодно переводит в Брюссель 220 млн евро, может вырасти на 10-30%, т.е. на 20-70 млн евро.

Дискуссия по поводу бюджета ЕС в следующем десятилетии возникла в связи с выходом из состава сообщества Великобритании, что приведет к сокращению поступлений на 10 млрд евро в год, и в такой ситуации можно либо урезать бюджет, либо увеличить вклад всех остальных стран-членов, передает rus.err.ee со ссылкой на "АК".

Эстония поддерживает второй вариант, что недавно подтвердила и президент Керсти Кальюлайд на встрече с председателем Европейской комиссии Жан-Клодом Юнкером.

"Разумеется, вопрос о будущем бюджете Европейского союза правительство будет обсуждать еще много раз. Но то, что Эстония готова платить больше, является позицией правительства Юри Ратаса уже с июня прошлого года", — сказал вице-канцлер Министерства иностранных дел Матти Маазикас.