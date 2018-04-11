11.04.2018, 15:10

После 18 лет работы директор городской ИТ-службы Таллинна покидает свой пост


rus.delfi.ee
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После 18 лет работы директор городской ИТ-службы Таллинна покидает свой пост
Foto: Tanel Meos

Распоряжением Таллиннской городской управы с 9 июля освобождается по его просьбе от обязанностей директора инфотехнологической службы городской канцелярии Вяйно Олев, сообщает Раэпресс.

Вяйно Олев работал на этом посту с 1 июля 2000 года. Впрочем, он начинал еще с отдела обработки данных, разросшегося в охватывающую сегодня все городские службы структуру. За это время, как подсчитал сам Олев, создано более 20 инфосистем и баз данных, причем все это функционирует на уровне, вызывающем интерес не только у ближайших соседей, но и в весьма отдаленных государствах.

В начале восьмого десятилетия своей жизни Олев решил, что пора выйти на пенсию. Его до проведения конкурса заменит заведующий отделом компьютерных систем Герт Вяли.

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