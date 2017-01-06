Группа активистов более или менее известных разными заслугами русскоязычному читателю, около полугода работает над проектом создания Партии народов Эстонии (ПНЭ). Кто они и насколько серьезны их планы?

Глава рабочей группы по созданию Партии народов Эстонии — Мстислав Русаков. Он юрист, в частности, борется за возможность вписывать в эстонский паспорт отчество. В ноябре 2016 года Таллинский окружной суд оставил без изменения решение Таллинского административного суда, признавшего правомерным отказ Департамента полиции и погранохраны вписать отчество в паспорт гражданина ЭР Русакова.

Также Русаков — директор правозащитного центра ”Китеж”, бесплатно консультирующего людей. Некоторые проекты центра были финансово поддержаны мэрией Таллинна. Страница сайта ”Китежа” ”О нас” — пуста.

С 2012 года он — председатель правления НКО ”Русская школа Эстонии” и часто комментирует проблемы русскоязычного образования и нацменьшинств для российских каналов. Ни в одной партии не состоит.

Русаков рассказал Delfi, что сейчас в рабочей группе по созданию партии — около 30 человек. И около 100 человек готовы, по его оценке, сейчас стать членами новой партии. ”Несмотря на отсутствие информации в СМИ”, — подчеркнул он. Что не совсем верно, так как публикации в прессе были.

На вопрос о том, обратила ли внимание на их политическую активность полиция безопасности, Русаков ответил так: ”КаПо — это, как известно, бойцы невидимого фронта. Наверное, поэтому мы их пока не видели. Думаю, еще рано впадать в паранойю”.

С Сависааром или без

По словам Русакова, у рабочей группы Партии народов Эстонии были контакты и переговоры с представителями других партий, но об их результатах пока рано говорить.

Ходят упорные разговоры о том, что в преддверии местных выборов новая русская партия может быть создана на базе группы сторонников Эдгара Сависаара. ”Нам ничего неизвестно о создании новой русской партии, — комментирует это Русаков. — Мы создаем партию, основанную на равноправии всех народов Эстонии. Что касается сторонников Сависаара, то предательство лидера ЦП произвело отталкивающее впечатление как на избирателей, так и на часть членов этой партии. Мы не исключаем возможность их вступление в ПНЭ. Наши двери открыты для всех, разделяющих наши взгляды”.

Немного о взглядах. Партия народов Эстонии ”считает необходимым возвращение к справедливым принципам государственного строительства, заложенным в Манифесте ко всем народам Эстонии” (принятому 24 февраля 1918 года первой Ассамблеей суверенной власти в Эстонии).

В своем манифесте ПНЭ называет себя ”партией нового типа”. Предлагается дать каждому, кто проживает ”на этой земле подзаконно” вне зависимости от гражданства равные гражданские права. Особенно отмечено право избирать и быть избранным. Второй пункт ”новизны” партии: ”Следующей по значимости задачей является налаживание обратных связей между депутатами и их избирателями. В настоящий момент таковая связь полностью отсутствует. Избиратель никак не влияет на принятые депутатом решения. Между тем, ситуация должна быть обратной: решения принимают избиратели, и депутат голосует в зависимости от этого”. И дается ссылка на речь создательницы Аргентинской партии сети Пии Манчини, с которой она выступила на конференции TED.

”Что позволено Стальнухину, позволено — Середенко”

Кто он — потенциальный глава ПНЭ? Русаков отвечает уклончиво и интригует: ”Лидер партии будет выбран на съезде партии. Кандидатура пока открыта. Не исключено, что это будет публично известный политик, состоящий сейчас в другой партии”.

Русаков и Середенко на пресс-конференции "Русской школы Эстонии" в 2013 году Foto: Julia Kalinina

”Создание партии именно в 2017 году возможно, но это не является для нас приоритетной целью. Для нас важно, чтобы она была создана не позднее 2018 года. Например, 24 февраля 2018 года — в столетний юбилей Манифеста всем народам Эстонии”, — подытожил он и посоветовал также обращаться с вопросами о партии к ее пресс-секретарю Сергею Середенко (экс-руководитель проекта ”Русский омбудсмен”, чьи достижения сложно назвать).

В ответ на несколько писем и в итоге — на звонок — Середенко ответил, что у него нет желания отвечать на вопросы Delfi в целом и автора статьи — в частности, с улыбкой в голосе обосновав свое решение тем, что Михаил Стальнухин выражал нежелание общаться с ERR, значит и Середенко — можно.

(На всякий случай стоит напомнить читателю, что центрист Стальнухин, недавно ставший председателем финансовой комиссии Рийгикогу, даже на этом посту продолжил бойкотировать запросы Национальной телерадиовещательной корпорации (ERR), затаив обиду на то, что его не пустили на русскоязычные предвыборные радиодебаты 2014 года в качестве замены Эдгара Сависаара. В декабре 2016 член правления ERR Айнар Рууссаар сделал публичное обращение к Стальнухину и высказал сожаление в связи с ситуацией, сложившейся в общении между ERR и Стальнухиным. В итоге политик сменил гнев на милость. — прим. авт.)

И примкнувший к ним…

Среди активистов новой партии есть и Владислав Пяллинг, представляющийся как молодой политик и, собственно, активист ПНЭ.

”На данный момент в рабочей группе насчитывается около 20 человек. Сейчас руководителем группы является блестящий правозащитник и юрист Мстислав Русаков. Члены инициативной группы разделяют те идеи, которые приведены в опубликованной концепции Партии народов Эстонии. Это люди с активной гражданской позицией — как русские, так и эстонцы. На данный момент идет набор людей, которые готовы стать членами новой партии, которые разделяют ее взгляды и идеи. Их уже сегодня более 200 человек”, — перечислил он.

Владислав Пяллинг Foto: Erakogu, facebook

Пяллинг добавил, что многие члены других партий, в том числе и парламентских, ищут сотрудничества с ними как на партийном, так и индивидуальном уровне: ”Есть и те, кто разочарован в курсе Центристской партии, есть недовольные реформисты. Однако мы подходим к работе с людьми очень ответственно и тщательно”.

Вопрос потенциального главы партии он называет сложным, это, по мнению активиста, ”может быть как политик, входящий в топ-десятку государственных деятелей Эстонии (ведутся переговоры — примечание Пяллинга), так и лицо немного более скромного масштаба”.

Пяллинг настроен оптимистично: ”Я считаю, что в 2017 году наша партия, несомненно, будет создана. Это диктует политическая обстановка в стране и интересы Эстонской Республики, где политический спектр имеет очень сильный правый крен, а это, к сожалению, не способствует политическому равновесию, что является гарантом стабильного и успешного развития страны”.

От ”Коловрата” к ”Губернским Ведомостям”

Страница Партии народов Эстонии в Facebook пополняется не слишком активно. По состоянию на 17:00 5 января ее лайкнули 82 человека. На немногочисленных фото в альбоме кроме Русакова, Середенко и Пяллинга можно увидеть, например, Олега Назмутдинова — члена правления НКО ”Русская школа Эстонии”.

Заседание рабочей группы ПНЭ Foto: Erakogu, facebook

Активно поддерживает создание Партии народов Эстонии и, по некоторой информации, уже выдвинулся в ее серые кардиналы Аллан Хантсом, активист объединения ”Российские соотечественники Европы” и ответственный секретарь правления НКО ”Добросветъ”, отправляющего гумпомощь на восток Украины. Комментируя события для сайта Sputnik в Эстонии, представляется как правозащитник и главный редактор портала Rodina.ee (”Эстляндские Губернские Ведомости”).

Хантсом был признан виновным в разжигании межнациональной розни. В начале 2000-х он решил выпускать и в Эстонии "Коловрат" — периодическое издание запрещенного в Эстонии и России радикального нацобъединения ”Русское национальное единство”. Целью издания должно было стать распространение в нашей стране информации о деятельности и идеях РНЕ. Также Хантсом был проект-менеджером Союза украинской молодежи в Эстонии, начальник штаба Украинского реестрового казачества Эстонии. Разнообразность интересов Хантсома доказывает еще и, например, снимок возложения венка на Синимяэ в 2013 году.

Также на снимках в Facebook ПНЭ есть Сергей Чаулин — один из организаторов ”Марша мира” в Таллинне 10 сентября и акции ”Бессмертный полк” 9 мая прошлого года, один из главных участников акции ”Георгиевская ленточка” в Эстонии, член правления ”Ночного дозора”.

Акция "Бессмертный полк" 9 мая 2016 в Таллинне. Слева в кадре - Сергей Чаулин Foto: Ilmar Saabas

С ними за столом — Дмитрий Сухорослов — создатель, лицо и главный активист загадочной организации с архаичным названием ”Русский земский совет”. Он создан в 2008 году, избраться туда могли все желающие отстаивать интересы русской общины, а проголосовало на выборах 130 человек. С тех пор работа земского совета в основном сводилась к рассылке не слишком оперативных заявлений ”на злобу дня” и о правах русскоязычных в Эстонии.

В 2014 году, после того как Русский земский совет призвал бойкотировать магазины H&M, где с клиентами якобы не говорят по-русски, комментируя деятельность организации, руководитель бюро КаПо Андрес Кахар сказал Delfi, что "Русский земский совет — это один великорусский шовинист-радикал Дмитрий Сухорослов, который не представляет никого, кроме себя".

Дмитрий Сухорослов Foto: Ilmar Saabas

”Считаем, что, по крайней мере, к следующим парламентским выборам будут необходимые для создания партии 500 человек, и партия к тому времени уже будет учреждена”, — заверил нас Мстислав Русаков.