Посетители Фестиваля пирогов до смерти закормили лебедят из пруда Паэ

В прошедшее воскресенье, 29 июля в ласнамяэском парке Паэ состоялся большой Фестиваль пирогов. К сожалению, для семьи из восьми лебедей праздник закончился трагически, сообщает управа района.

Украшением фестиваля стала не только по-настоящему летняя погода, но и выбор места проведения мероприятия. Безусловно, жемчужиной парка является пруд Паэ, куда каждую весну прилетает большое количество водоплавающих птиц . В этом году пара лебедей вывела крупное потомство из 6 лебедят. Многие жители и гости района приходили в парк Паэ, чтобы посмотреть, как растут птенцы этих благородных птиц.

На следующий день после мероприятия обеспокоенные жители обратились в управу Ласнамяэ с тревожным сообщением, что не наблюдают птенцов на пруду. После выяснения ситуации стало известно, что 5 птенцов были до смерти закормлены ”сердобольными” людьми. Лишь одного из них удалось спасти. Уже третий год пара лебедей выводит потомство, но оно погибает от безответственности людей.