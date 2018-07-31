31.07.2018, 16:04

Посетители Фестиваля пирогов до смерти закормили лебедят из пруда Паэ

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rus.delfi.ee
EST 46
Pae park
Pae parkFoto: Andres Putting

В прошедшее воскресенье, 29 июля в ласнамяэском парке Паэ состоялся большой Фестиваль пирогов. К сожалению, для семьи из восьми лебедей праздник закончился трагически, сообщает управа района.

Украшением фестиваля стала не только по-настоящему летняя погода, но и выбор места проведения мероприятия. Безусловно, жемчужиной парка является пруд Паэ, куда каждую весну прилетает большое количество водоплавающих птиц . В этом году пара лебедей вывела крупное потомство из 6 лебедят. Многие жители и гости района приходили в парк Паэ, чтобы посмотреть, как растут птенцы этих благородных птиц.

На следующий день после мероприятия обеспокоенные жители обратились в управу Ласнамяэ с тревожным сообщением, что не наблюдают птенцов на пруду. После выяснения ситуации стало известно, что 5 птенцов были до смерти закормлены ”сердобольными” людьми. Лишь одного из них удалось спасти. Уже третий год пара лебедей выводит потомство, но оно погибает от безответственности людей.

”То, что уже не первый год происходит на пруду в парке Паэ — печально. Во время фестиваля мы неоднократно напомнили гостям мероприятия, что нельзя кормить птиц, так как это может привести к их гибели”, — сказала старейшина района Ласнамяэ Мария Юферева.

Вокруг пруда в местах спуска к воде также установлены соответствующие запрещающие знаки. ”Мы настоятельно просим не кормить диких птиц. Для пропитания им достаточно травы, водорослей, планктона и мелких жучков, которыми богаты наши водоемы. Надеюсь, что наконец-таки люди нас услышат!”, — добавила Юферева.

Если вы увидели животное, попавшее в беду или нуждающееся в помощи, незамедлительно обратитесь в департамент окружающей среды по телефону 1313.

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