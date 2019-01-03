"Посещение" Таллиннского вытрезвителя в прошлом году побило рекорд

Таллиннский вытрезвитель ежегодно принимает около пяти-шести тысяч человек. Однако с прошедшим годом сравниться может лишь 2010 год, когда в вытрезвитель были доставлены 5917 человек. В 2017 году это число составило 5420, а в 2016 — 5775 человек.

Чаще всего в вытрезвитель попадают в день получения зарплаты, на выходных, в Иванов день, на рождественских праздниках и в новогоднюю ночь.

Вице-мэр Таллинна Тынис Мельдер подчеркнул, что подобная статистика показывает, что злоупотребление алкоголем все так же является актуальной проблемой, поэтому и государство, и город должны активнее заняться ее решением и оказанием помощи тем, кто в ней нуждается. Вице-мэр также напомнил, что с 2018 года во всех камерах ведется видео-съемка, чтобы обеспечить безопасность и наблюдать за физическим состоянием находящихся там людей.

Число оказавшихся в вытрезвителе по годам: 2010 г. — 5917, 2011 г. — 5594, 2012 г. — 5614, 2013 г. — 5808, 2014 г. — 5227, 2015 г. — 5881, 2016 г. — 5775, 2017 г. — 5420, 2018 г. — 5962.