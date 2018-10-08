08.10.2018, 19:25

Посещение островов поставило абсолютный рекорд


rus.delfi.ee
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Heltermaa sadam enne paraadi
Foto: Ilmar Saabas

За последние 12 месяцев между материком и Сааремаа с Хийумаа было перевезено 2,28 миллиона пассажиров и 986 000 автомобилей — это больше, чем когда-либо раньше.

За два года, на линиях Сааремаа и Хийумаа, оператором которых является компания TS Laevad, суммарно было перевезено 4,46 миллиона пассажиров и 1,91 автомобилей.

Председатель правления TS Laevad Яак Каабель отметил, что первый год был для предприятия ”периодом привыкания”, и на следующий год число пассажиров увеличилось по сравнению с 2016 годом на 150 000 человек.

”Столько людей не путешествовало между крупными островами и материком еще никогда. Хотя нагрузка была большой, рейсы мы обслуживали пунктуально — 96% судов отправлялись по графику с точностью до двух минут. С учетом того, что в год TS Laevad совершает более 20 000 рейсов, такая точность — одна из самых высоких в транспортном секторе”, — сказал Каабель.

”Хотя в год TS Laevad обслуживает почти вдвое больше людей, чем проживает в Эстонии, число пассажиров могло бы быть еще больше. Многое зависит от действующих на островах туристических предприятий. Я уверен, что большие острова могут многое предложить как путешествующим по стране людям, так и иностранным туристам, и что предприятию еще есть куда расти и развиваться”, — добавил Каабель.

По данным Министерства экономики и коммуникаций, предыдущий рекорд перевозок на линиях Куйвасту-Виртсу и Рохукюла-Хельтермаа относится к 2015 году, когда компания TS Laevad еще не являлась оператором. Тогда за год линиями воспользовались 2,08 миллиона человек и было перевезено 0,87 миллиона автомобилей.

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