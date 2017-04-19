Посещаемость порталов по поиску работы превысила в марте 1,5-миллионный рубеж

Активность работников достигла рекордного уровня: в марте порталы по поиску работы посещали более полутора миллионов раз. 43,9% посещений порталов по поиску работы пришлось на крупнейший в Эстонии портал по поиску работы CV Keskus.ee, 28,6% — на портал CV-Online, 16,6% — на портал Кассы по безработице и 3,9% — на страницы Work in Estonia, созданные для привлечения талантов из-за рубежа.

Об этом свидетельствуют новейшие статистические данные Similarweb.com, анализирующего более 80 миллионов веб-страниц по всему миру.

”Среднее количество претендентов на работу за календарный месяц превысило показатели в годы экономического кризиса, что показывает, насколько активно эстоноземельцы занимаются сегодня поисками лучших рабочих мест”, ‒ сказал менеджер CV Keskus по коммуникации в странах Балтии Хенри Аувяэрт. ”Активность работников обусловлена как внутренними управленческими ошибками фирм, амбициозными устремлениями молодых людей, так и обеспеченным развитием технологии мгновенным доступом к тысячам предложений о работе. В смарт-эпоху работнику не составляет труда посмотреть, кто предлагает рабочие места в интересующей его сфере деятельности, и выставить свою кандидатуру менее чем за пять минут”.

По словам Хенри Аувяэрта, по состоянию на 31 марта эстонскими работодателями было опубликовано более 7500 активных предложений о работе — из них 3381 на портале по поиску работы CV Keskus.ee, 2481 — на портале Кассы по безработице и 1698 — на портале CV-Online. Плюс к этому ‒ еще тысячи предложений о работе за рубежом: в Латвии, Литве, Финляндии и в более отдаленных странах Европы. ”Статистика анализа базы данных CV показывает, что начиная с 2012 года желание работников из Эстонии отправиться работать за границу несколько снизилось, а интерес к рабочим местам на родине вырос”, ‒ отметил Хенри Аувэярт.

Сегодня высокую активность в выставлении кандидатур значительно облегчают системы поиска персонала, однако вскоре трудоспособное население Эстонии начнет быстро сокращаться. ”Демографические прогнозы по Эстонии показывают, что численность работников возрастной группы от 20 до 34 лет к 2026 году уменьшится на 25,3%, а это именно та возрастная группа, которая составляет сегодня очень значительную часть активно занятых поисками работы, за десятилетие она сократится на четверть, что в большой степени повлияет на поиск персонала в будущем”, ‒ добавил Хенри Аувяэрт.

”Уровень участия в рабочей силе (который показывает, какая часть трудоспособного населения активна на рынке труда) год от года рос и достиг рекордного за годы после восстановления независимости Эстонии уровня”, ‒ сказала руководитель отдела услуг соискателям работы и работодателям Кассы по безработице Керстин Холланд. ”На общую картину, несомненно, оказало влияние и то обстоятельство, что на рынок труда вышло новое поколение, которое ищет работу преимущественно через интернет”.

Делая прогнозы относительно рынка труда в следующем году, Керсти Холланд добавила, что по-прежнему будет ощущаться нехватка рабочих рук. ”Оценка барометра Кассы по безработице рассматривает перспективу на 12 месяцев по уездам и дает на основе мнений работодателей прогноз, будут ли работодатели конкретного региона ощущать нехватку рабочих рук по определенным специальностям или нет и предвидят ли они изменение ситуации в ближайшем будущем”, ‒ отметила Керстин Холланд. ”Потребности по уездам заметно различаются, находясь в зависимости от основных/крупнейших работодателей региона. В долгосрочной перспективе это может быть сглажено реформой трудоспособности, постепенным повышением пенсионного возраста и т. п.”