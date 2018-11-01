Порядок суров: не явившихся на учение резервистов может ждать штраф или арест

Оповещение было разослано через eesti.ee. Кроме того, само ведомство оповестило резервистов по имейлу, телефону или смс. Несомненно, есть люди, которые не проверяют ежедневно почту. Наличие телефона также не является обязательным. Кроме того, владелец мог просто сменить номер.

Пресс-секретарь Сил обороны капитан Айво Вахеметс говорит, что по закону каждый резервист обязан сообщить, если его контактные данные изменились. Он отметил, что помимо перечисленных выше методов Силы обороны оповещают об учениях также через СМИ, социальные сети и свои интернет-каналы. ”Даже если у резервиста нет интернет-связи или телефона, он может в любом из общественных интернет-пунктов проверить на сайте eesti.ee, должен ли он участвовать в учениях”, — отметил Вахеметс.

"Мы доверяем своим резервистам и уверены, что если они получили приглашение, то и примут участие в учениях, а если не примут или не успеют вовремя, то сообщат нам об этом. Силы обороны не ставят перед собой цели наказать кого-то”, — отметил он. Капитан подчеркнул, что участие в дополнительных учениях является обязательным и если резервист не может прибыть на место, то должен сообщить об этом при первой же возможности. За игнорирование призыва ему может грозить штраф в размере до 300 штрафных единиц или арест.

Учения начались вчера и продлятся до 4 ноября. Резервисты должны явиться в пункт сбора сразу же как получат приглашение. Прием резервистов ведется в течение всего того времени, что длятся учения.