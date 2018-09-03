03.09.2018, 12:57

Порошенко внес в Раду поправки к Конституции для вступления Украины в НАТО и ЕС

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Интерфакс
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Petro Porošenko
Petro PorošenkoFoto: Mihhail Palintšak, Sputnik

Президент Петр Порошенко зарегистрировал в Верховной Раде проект изменений в Конституцию относительно интеграции Украины в НАТО и Европейский Союз, сообщила представитель главы государства в парламенте Ирина Луценко.

"Сегодня президентом Украины зарегистрированы изменения в Конституцию Украины относительно закрепления европейского, евроатлантического направления развития, — сообщила Луценко на заседании согласительного совета руководителей фракций, депутатских групп и комитетов Верховной Рады в понедельник.

Она пояснила, что будут внесены изменения в статьи 85, 102, 116, которыми предусмотрена ответственность Верховной Рады, президента и кабинета министров Украины по закреплению европейского и евроатлантического направлений.

Кроме того, по словам Луценко, будут внесены изменения в преамбулу Основного закона.

"Предлагается также исключить положение, которое предусматривает использование существующих военных баз на территории Украины для временного пребывания иностранных военных формирований на условиях аренды согласно международным договорам. Имеется в виду пребывание Черноморского флота России на территории Крымского полуострова, который является украинским", — сказала представитель президента.

Она призвала народных депутатов ознакомиться с предложенными изменениями и поддержать их.

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