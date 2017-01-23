Во время встречи президенты обсудили ситуацию в Восточной Украине и подчеркнули необходимость продолжить политику непризнания аннексии Крыма. Также говорилось об экономических отношениях.

Порошенко отметил, что Эстония внесла в помощь Украине per capita (на душу населения — прим.ред) самый большой вклад. Он поблагодарил Эстонию за восстановительное лечение 40 раненых украинских военных и за последовательную политическую поддержку.

”Крайне важно, чтобы Украина продолжала реформы в целях развития правового государства, продолжения и развития борьбы с коррупцией и предоставлению инвесторам чувства защищенности, — подчеркнула Кальюлайд. — Без этого невозможно связать себя с европейским пространством ценностей”.

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На вопрос о том, повлияют ли прошедшие выборы в США и предстоящие выборы в Европе на оказываемую Западом Украине поддержку, оба президента подчеркнули, что по-прежнему верят в солидарность зарубежных партнеров и в основывающуюся на ценностях политику. ”Украина не боится никого, и мы готовы защищать территориальную целостность своего государства от любого вторжения”, — добавил Порошенко.

”Выборы в Западной Европе никак не могут повлиять на тот факт, что Россия оккупировала часть Украины и нарушает международное право, — отметила Кальюлайд. — На протяжение всего этого долгого периода Европейский Союз и НАТО показывали единство и оставались единодушными в своем мнении. Нет оснований полагать, что эта позиция каким-либо образом изменится. Мы должны верить в себя, а также в своих партнеров и союзников”.

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