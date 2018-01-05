Порадуют ли нас выходные снегом?

По данным синоптиков, на снежные выходные в Эстонии рассчитывать не приходится. Погода будет достаточно теплой, с снег если и выпадет, то ненадолго.

По данным pogoda.ee, в субботу ночью будет облачно. Ожидается дождь и мокрый снег. Юго-восточный ветер перейдет к западным направлениям 4-10, на побережье порывы до 14 м/с. Температура воздуха 0…+3°C.

Днем: Преимущественно облачная погода. Во многих местах дождь и мокрый снег, к вечеру и снег. Ветер юго-западный, западный 5-11, на островах и побережье порывы 15 м/с. Температура воздуха 0..+3°C.

Воскресенье, 07.01:

Ночью: В начале ночи облачно и во многих местах небольшой снег. После полуночи прояснит и осадки пойдут на убыль. Ветер западный, северо-западный 5-11, на островах и побережье порывами 15, после полуночи до 18 м/с. Температура воздуха -1..-5, на побережье местами до +2°C.

Днем: Небольшая и переменная облачность, местами возможен небольшой снег. Ветер западный, северо-западный 7-12, порывы 15, на островах и побережье порывами до 20 м/с, во второй половине дня ветер перейдет к юго-западному. Температура воздуха -2..+2°C.

Понедельник, 08.01:

Ночью: Облачно с прояснениями. Снег и мокрый снег, к утру осадков станет меньше. Юго-западный ветер перейдет к северо-западному, западному 7-12, порвы 15, на островах и побережье до 20 м/с, к утру немного ослабеет. Температура воздуха -2..+2°C.

Днем: Переменная облачность. Местами небольшой снег. Ветер северо-западный 5-11, на островах и побережье порывами 15 м/с, во второй половине дня перейдет к юго-западному, западному. Температура воздуха -2..+2°C.

Вторник, 09.01:

Ночью: Небольшая и переменная облачность, утром уплотнится. Местами небольшой снег. Ветер западных направлений 4-10, на побережье поывами до 15 м/с. Температура воздуха -2..+3°C.

Днем: В первую половину дня облачно, во второй половине дня облачность рассеется. Без существенных осадков. Ветер западный, юго-западный 4-10, на северном побережье порывами 15 м/с. Температура воздуха 0..+4°C.