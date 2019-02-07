Популярность EKRE снизилась на 6 процентов, центристы сохраняют лидерство

По состоянию на 4 февраля поддержка Центристской партии составляла 30,5%, что на три с небольшим процента больше, чем неделю назад, сообщили в четверг радионовости ERR.

Рейтинг Партии реформ за неделю снизился на полпроцента до 26,6 процента. Поддержка EKRE составила 13,3 процента, снизившись за неделю почти на шесть процентов.

Популярность Социал-демократической партии составляла 11 процентов, что на 3,8 процентных пункта выше, чем неделю назад. Рейтинг Isamaa за неделю снизился на 1,8% до 7,3%. Популярность партии Eesti 200 за неделю выросла с 4,2% до 4,6%ю. Выросла популярность и партии "Зеленые Эстонии", ее рейтинг составил в конце прошлой недели 4%.