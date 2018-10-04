Популярность бесплатного уездного транспорта бьет все рекорды

Логично предположить, что больше всего бесплатным транспортом стали пользоваться жители Харьюмаа. Однако это не так. Да, в этом уезде больше всего жителей, но полностью транспорт бесплатен лишь для части населения. Северо-эстонский центр общественного транспорта сделал ”нулевой билет” лишь для пассажиров, кому менее 19 или более 62 лет.

Так, в августе в Харьюмаа было совершено на 34% больше рейсов, чем за тот же период прошлого года. Количество пассажиров увеличилось на 86 268. Больше всего воздействие бесплатного транспорта ощутилось в Ида-Вирумаа — на 71%.

Процентуально — 61% — значительный рост произошел также и в Йыгевамаа.

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