Попросившего в Швеции политического убежища россиянина-инвалида высылают в Эстонию

23-летний российский журналист Андрей Порошин просит у Швеции политического убежища. Согласно правилам ЕС, для этого ему сначала следует попросить убежища в Эстонии, поскольку именно сюда он сначала прибыл из Петербурга.

На данный момент, ожидая высылки, Порошин находится в Швеции под стражей. Молодой человек страдает от тяжелой мышечной недостаточности, вследствие которой передвигается в инвалидном кресле и нуждается в правильном уходе, пишет шведское издание Aftonbladet.

По словам адвоката Андрея Марка Сафаряна, любое неверное движение может вызвать у него внутреннее кровотечение, которое в свою очередь может привести к смерти.

”У меня нет мышц. Если я ложусь в кровать, то больше не могу встать. Мне нужна круглосуточная помощь. Помощь в том, чтобы проснуться, принять душ, сходить в туалет, одеться”, — рассказывает Порошин.

В приюте миграционного департамента на севере Стокгольма мужчину поместили в маленькую комнату, где на коляске передвигаться невозможно. Кроме того, по словам Порошина, в день ему разрешено выходить лишь на пару часов, а этого мало, потому что в связи с отсутствием мышц вокруг дыхательных органов ему постоянно нужен свежий воздух. В душ он тоже не ходил уже пять дней. Департамент связался с местным самуправлением, которое все же предоставит молодому человеку услугу по уходу.

Порошин долгое время был политически активен. Он работал на газету, занимающуюся расследованием того, как российская власть обеспечивает нужды людей с ограниченными возможностями. Через некоторое время у него возникли проблемы с полицией. Сначала его хотели определить в тюрьму, потом — в больницу для душевнобольных. По словам Порошина, там он просто умрет, поэтому возвращаться в Россию опасно.

Порошин прибыл в Швецию через Эстонию, ходатайствовал о политическом убежище и из-за своей болезни был определен в дом по уходу. Андрей постоянно сообщал полиции о своем местоположении, даже когда на неделю отправился к другу в Уппсала, но по возвращению его задержали.

По утверждению адвоката, транспортировка Андрея на пароме или перелет в Эстонию может представлять угрозу для его жизни.

Сам Порошин имеет высшее экономическое образование, мечтает о политическом убежище и продолжении учебы в Швеции. Молодой человек уже даже подыскал подходящие варианты и выражает сомнение, что что-то подобное есть в Эстонии. Кроме того, он опасается, что в Эстонии его будут дискриминировать по национальному признаку.

В прошлый понедельник Сафарян обжаловал решение полиции. Он отметил, что Андрей всегда был готов к сотрудничеству и что нахождение под стражей опасно для его жизни. Во вторник полицейский департамент отклонил жалобу, позже то же самое сделал миграционный суд, аргументируя это тем, что Андрей ”ушел в подполье”, когда ездил в Уппсала.