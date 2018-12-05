05.12.2018, 09:50

Поправки к закону решат кадровую проблему в медучреждениях

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Pilt on illustreerivFoto: Tanel Meos

Депутаты Рийгикогу планируют принять поправки к Закону об организации медицинских услуг, согласно которым уже в ближайшем будущем врачи, приехавшие на работу в Эстонию из третьих стран, должны будут подтверждать свою квалификацию и в течение полугода пройти стажировку, а также сдать экзамен на знание госязыка для получения работы в эстонских медучреждениях. Изменение коснется около шестидесяти врачей-резидентов, говорится в пресс-релизе.

По словам Валерия Корба, кадровый вопрос в медицинских учреждениях Эстонии стоит очень остро, поэтому не удивительно, что в социальной комиссии парламента поправки вызвали жаркие дебаты среди политиков. ”Конечно, если мы говорим о Таллинне, Тарту и Пярну, то в больницах этих городов кадровый вопрос не стоит так остро, как, например, в Ида-Вирумаа”, — сказал Корб.

Политик пояснил, что последние годы, особенно на периферии, специалистов катастрофически не хватает. По оценке Валерия Корба, сегодня в Ида-Вирумаа более двух десятков вакансий не заполнено и это большая головная боль, и запланированные поправки — это один из выходов из этой ситуации. ”Это вопрос очень остро стоит во многих медучреждениях нашей страны. Очень многие выпускники Тартуского университета, наши будущие врачи предпочитают уезжать на работу по специальности в другие страны ЕС. И нам не остается ничего иного как приглашать к себе на работу врачей из третьих стран”, — объяснил Корб сложившуюся ситуацию, добавив также, что сегодня в больнице Ида-Вирумаа местными пациентами занимаются специалисты из России, Молдавии и Украины.

Как отметил политик, сегодня к врачам из третьих стран, работающим в Эстонии, предъявляются менее жёсткие требования, по сравнению с нашими врачами, уехавшими на работу в другие страны ЕС. ”Поправки предусматривают лучший контроль над квалификацией врача, дантиста, медсестры и акушерки, если лицо приобрело квалификацию за пределами государств-членов Европейской экономической зоны или Швейцарии. Новая процедура будет более прозрачной и более законной”, — сказал Корб.

”В будущем всем врачам, медсестрам, акушеркам придется пройти 1-6-месячную стажировку, прежде чем подать заявку на работу в Эстонию и пройти теоретический экзамен, а также подтвердить свои знания эстонского”, — перечислил Валерий Корб грядущие изменения, которые коснутся порядка 60 врачей-резидентов. ”Я надеюсь, что поправки стабилизируют рынок, т.к. среди них очень много грамотных и хорошо подготовленных специалистов, в которых нуждаются местные жители”, — подытожил политик.

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