В Рийгикогу обсудили поправки к закону, которые избавят работодателей от излишней бюрократии при найме на работу молодежи. Кроме того, исчезнет список разрешенной работы для подростков в возрасте 14-16 лет.

В парламенте прошло первое чтение законопроекта о внесении поправок в Закон о трудовом договоре. По словам депутата и председателя правления организации ученической дружины Тийта Терика — это необходимые изменения, которые упростят для работодателей процесс привлечения молодежи к работе.

”Действующий закон — очень строгий, даже больше, чем этого требуется и поэтому не позволяет подросткам заниматься работой, которая им действительно по силам” — признал Терик.

Он объяснил, что для работодателей принятие на работу в летний период несовершеннолетних зачастую является не выгодным занятием. Причина кроется в том, что предприятие обязано предоставить Инспекции по защите труда ходатайство, что является для предпринимателей чересчур обременительным делом, добавляя бюрократическую нагрузку.

”Бизнесмены заинтересованы в молодёжи, но не хотят заниматься бумажной работой.” — сказал Террик.

С принятием закона также исчезнет список разрешенной работы, который действовал для подростков в возрасте 14-16 лет. Таким образом в будущем, несовершеннолетний сможет выполнять ту работу, которая ему по силам. Кроме того, будет отменено обязательное ходатайство у Инспекции по защите труда разрешения на заключение трудового договора с 13-14 летними. При этом, в случае, если возраст работника от 7 до 12 лет это требование останется в силе.

Со вступлением в силу изменений 15-17 летние подростки, не имеющие школьных обязательств, смогут работать с полной нагрузкой, наравне со взрослыми. Во время школьных каникул подростки в возрасте 7-12 смогут работать 3 часа в день, а от 13-16 лет — 7 часов в день. При этом, для подростков учащихся в школе будут действовать ограничения.

Депутат парламента, долгое время проработавший школьным директором Мярт Сультс отметил, что главной работой для подростков является школа и учеба и это следует учитывать.

”В случае, когда мы имеем дело с подростками, имеющими школьные обязательства следует ограничить их работу во время учебного года, но при это следует позволить им трудиться в летний период или во время школьных каникул” — сказал Сультс.

Политик признал, что работа во время учебного периода негативно сказывается на учебе, обостряя усталость и расстройства нервной системы из-за невыученных уроков. Если сейчас учащиеся в школе могут работать в день до 4 часов, то грядущими изменениями хотят сократить это время до 2 часов в день. По словам директора школы, во время учебы даже двухчасовой рабочий день — является излишним.

”Дети идут работать по разным причинам, например, из-за отсутствия кружков по интересам или из-за сложной экономической ситуации в семье. Поэтому эти проблемы нужно решить другими государственными методами.” — отметил Сультс, добавив, что считает правильным сокращения рабочего времени школьников во время школьных каникул.