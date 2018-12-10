Поправки к закону о госбюджете на следующий год: увеличение региональных инвестиций и поддержка различных проектов

В бюджете были увеличены региональные инвестиции и выделены однократные выплаты на поддержание различных проектов третьего сектора и гражданского общества на общую сумму в 7,3 миллиона евро. Источник покрытия — правительственный резерв.

По словам председателя комиссии Михаила Стальнухина, инвестиции и пособия на деятельность затронут все регионы. В общей сложности их получат 500 некоммерческих объединений, целевых учреждений и местных самоуправлений.

”Цель дополнительных предложений депутатов и фракций Рийгикогу — обеспечить инвестициями или дотациями различные области, которые в этом срочно нуждаются”, — сказал Стальнухин.

Бюджет на следующий год предполагает рост экономики в 3%. Объем государственного бюджета на следующий год составит 11,06 миллиарда евро. По сравнению с 2018 годом, объем доходов увеличится на 6,1 %, т. е. на 639,5 миллиона евро. Общий объем расходов и инвестиций в государственном бюджете на 2019 год составит 11,32 миллиарда евро.

Третье чтение проекта закона о государственном бюджете на 2019 год (700 SE) состоится на пленарном заседании 12 декабря.